36.000 konutluk dev dönüşüm

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Tarih 24 Ocak 2020. Saat: 20.55. Elazığ 6.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı, acısı tüm Türkiye’de hissedildi. Merkez üssü Sivrice olan, Malatya’da da yıkıma yol açan afet, deprem kuşağında yer aldığımız gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Depremden hemen sonra yaraların sarılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Riskli evler bir bir tespit edildi, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en hızlı kentsel dönüşüm projesinde düğmeye basıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, depremin 3. yıl dönümünde yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya’da toplam 40 milyar lira yatırım yapıldığı belirtildi. İki ilde, 36 bin 38 konut ve 1.636 işyeri olmak üzere toplam 37 bin 674 bağımsız birim planlandı. Bunun 31 bin 944’ü vatandaşa teslim edildi.

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‘DEVLET MİLLET EL ELE VERDİ’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin 3’ncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: “24 Ocak 2020’de Elazığ ve Malatya ile sarsıldık, canlarımızı yitirdik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hamdolsun onların emanetlerine sahip çıktık, sıcak yuvalarına kısa zamanda kavuşturduk. İki şehrimizi de devlet-millet el ele ayağa kaldırdık.”

Murat Kurum

Ülke genelinde yürütülen dönüşüm projelerine değinen Bakan Kurum, ‘yerinde’, ‘hızlı’ ve ‘gönüllü’ olmak üzere 3 temel kriterle bugüne kadar 3.2 milyon konutun yenilendiğini dile getirdi. Bakan Kurum, “13 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Şu anda halihazırda deprem dönüşümüne girmesi gereken konutlarımızla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

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Bakan Murat Kurum ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri bir ay boyunca sahada kaldı, çalışmaları yerinde inceledi.

ELAZIĞ’DA NELER YAPILDI

Elazığ’da farklı lokasyonlarda üretim yapılarak vatandaşın tek bir alana sıkışması engellendi. Böylece sosyal donatılara ve yeşile de daha fazla yer ayrıldı. Şehirde deprem sonrası inşaat çalışmaları 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldı. 57 noktada inşaat çalışmaları tamamlandı. İl genelinde inşa hacmi yüzde 90 seviyesinin üzerine ulaştı. Bu yıl içerisinde geriye kalan tüm işlerin tamamlanacağı açıklandı. Depremin merkez üssü Sivrice’de ise yeni yaşam başladı. İlçede 307 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binası yapıdı.

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İl genelinde ise rakamlar şöyle;

- 27 bin 633 konut yapımı planlandı. 25 bin 722 konut ihalesi yapıldı.

- Konutlardan 22 bin 441’i tamamlandı ve 22 Ocak 2023 tarihi itibariyle hak sahiplerine teslim işlemleri başladı.

- Bu konutlardan 6 bin 966 adeti kentsel dönüşüm konutu, 18 bin 836’sı afet konutu (3.575’i köy evi), 1.831’i ise sosyal konut olarak planlandı.

- Ayrıca dönüşüm kapsamında planlanan 1.352 işyerinden 1.178’i tamamlandı ve teslimleri başladı.

MALATYA HANGİ AŞAMADA

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre Malatya’da il merkezi ile 8 ilçede çalışma yürütülüyor. Detaylar ise şöyle;

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- Şehirde 3.5 milyar TL bedelle toplam 8 bin 405 konut üretiliyor.

- Bunlardan 4 bin 891’i afet konutu, 2 bin 922’si kentsel dönüşüm konutu, 592’si sosyal konut.

- Şimdiye kadar 5 bin 174 konut da teslim edildi.

- Yatay ve yöresel mimari kriterlerinin ön planda olduğu projeler kapsamında 1.592 köy evi yapıldı, 1.173 köy evi teslim edildi.

- Şehirde 284 ticari birim yapılırken, 144 adeti de hak sahiplerine verildi.





OKUL VE YURTLAR DA YENİLENDİ

deprem dönüşümü çalışmaları kapsamında sadece konut ve işyeri yapılmadı. Elazığ’da 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başladı, 15 okul tamamlandı. Zafran Mahallesi’ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşasında sona gelindi. Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyonunun inşası tamamlandı ve teslim edildi. Şehirde 12 caminin tamamı tamamlanıp İl Müftülüğüne teslim edilirken, Mustafapaşa Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi’nin inşası da bitti. İl genelinde park, bahçe ve bisiklet yolları da unutulmadı. Malatya’da 8’i hasar görmüş okulların yerine, 1 tanesi ise yeni planlanan olmak üzere 9 okul yapıldı ve teslim edildi. Planlanan 8 camiden 5’i bitirildi. 1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi, diğerinin de yapımı devam ediyor.

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