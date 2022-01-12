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HABERLEREkonomi Haberleri

300 bin işçi açığı var! Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek

#Almanya#İş Göçü#Almanya Ekonomi Enstitüsü
300 bin işçi açığı var Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin iş gücündeki kıtlığı aşmak için daha fazla göçmen işçi almaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.

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İş gücündeki kıtlığın ekonomideki verimliliği düşürebileceği uyarısında bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, “Bugün 300 bin işçi açığımız var ve bunun bir milyona ve daha fazlasına çıkmasını bekliyoruz. Bu açığı kapatmadığımız takdirde gerçek bir üretkenlik sorunu yaşayacağız” dedi.

Habeck, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin mühendis ve kalifiyeli işçi için gereksinimlerinin arttığını belirterek, kalifiyeli eleman ihtiyacı için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini bildirdi.

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Euronews'un haberine göre Almanya Ekonomi Enstitüsü’nün açıkladığı son rapora göre, yaşlı işçilerin emekli olması ve yerine yeteri kadar eleman gelmemesi yüzünden bu yıl işgücü 300 bin azalacak.

Yine aynı rapora göre, gerekli önlem alınmadığı takdirde 2029’da yıllık ihtiyaç 650 bine çıkacak ve 2030 yılında daha önceki yıllardan gelen birikmeyle iş gücü kıtlığı 5 milyona yükselecek.

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300 bin işçi açığı var Alman Bakan duyurdu: Önlem alınmazsa 5 milyona yükselecek

Düşük doğum oranı ve düzensiz göçle birlikte işgücünün düşmesi, eskiye oranla yaşam süresi uzun emekli sayısının artması ve bu kişilerin maaşlarının ödenmesi ülkedeki emeklilik sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Koalisyon hükümetini oluşturan partiler, yönetime gelmeden önce yürüttükleri müzakerelerde yurt dışından gelecek kalifiye işçilerin önündeki engelleri düşürme konusunda uzlaşırken, asgari ücretin saat başına 12 Euro'ya yükseltilmesi de içinde olmak üzere çeşitli önlemlerle istihdamı yeniden cazip hale getirmek konusunda uzlaşmıştı.

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