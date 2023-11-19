29 modelin yüzde 10’luk ÖTV dilimini aşıp zamlanmasının önüne geçildi... Elektrikli araca matrah ayarı

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Elektrikli araçlarda hangi modelin yüzde 10’luk ÖTV dilimine gireceğini belirleyen matrah limiti, yani vergisiz fiyat üst limiti artırıldı. Dün, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, motor gücü 160 kW ve daha altında olan elektrikli araçların matrah limiti yüzde 16 oranında artırılarak 1 milyon 250 bin TL’den 1 milyon 450 bin TL’ye çıkarıldı. Diğer limitlere ise dokunulmadı. Alınan kararla, vergi avantajı olan yani yüzde 10 ÖTV dilimindeki mevcut elektrikli araç modelleri korunmuş ve matrah limiti değişimlerinde yansıtılan yüksek fiyat artışlarının önüne geçilmiş oldu.

29 OTOMOBİL LİSTEDE

Yapılan düzenlemeden önce vergiler dahil (ÖTV+KDV) fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerinde olan araçlar yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiyor ve fiyatları birden 2 milyon 100 bin TL’leri aşıyordu. Ancak şimdi vergiler dahil fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan tüm elektrikli araçlar yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek ve vergi avantajını koruyacak. Cardata’dan edindiğimiz bilgilere göre, 18 Kasım 2023 itibarıyla Türkiye’de satış yapan 16 markanın toplamda 29 elektrikli modeli yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alıyor. Bu modeller arasında Togg T10X, BYD Atto 3, Renault Megane E-Tech, MG 4, Jeep Avenger, Peugeot e-2008 gibi önemli modeller bulunuyor.

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DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR

Sadece yüzde 10’luk ÖTV dilimini ilgilendiren matrah limitini1 milyon 450 bin TL’ye çıkaran düzenleme, bu koşulları karşılayan modellerin fiyat artışı konusunda markaların elini bir süre rahatlatacak. Çünkü, düzenleme öncesinde markalar fiyatı vergiler dahil 1 milyon 650 bin TL sınırında tutabilmek için büyük çaba harcıyordu. Fiyat bu seviyeyi geçtiği an ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkıyordu. Düzenleme ile elektrikli araç satan otomotiv markaları fiyat artışında biraz daha rahat davranabilecek. Tüketiciler ise vergi oranının değişmesinden kaynaklanan yüksek zamlara karşı bir süre daha korunmuş olacak.

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5-6 MODELDE FİYAT DÜŞEBİLİR

-Matrah güncellemesinden önce bir elektrikli otomobilin vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL’yi 1 TL bile aştığında yüzde 40’lık ÖTV dilimine giriyor ve fiyatı tüm vergiler dahil ortalama 2 milyon 100 bin TL’den başlıyordu. Güncellenen limitle birlikte yüzde 10 ÖTV sınırını biraz aşan bazı elektrikli araçlarda önemli oranda fiyat düşüşü yaşanabilir. Bu modeller 18 Kasım 2023 tarihi itibarıyla fiyatları 2 milyon 100 bin TL ila 2 milyon 400 bin TL arasında değişen; Hyundai IONIQ 5, Tesla Model Y, Subaru Solterra, Mercedes-Benz EQB ve Kia Niro olarak dikkat çekiyor. Fiyatı 2 milyon 400 bin TL’nin biraz daha üzerinde olan modellerin yüzde 10’luk ÖTV dilimine girmesi için ise markaların ilave desteği şart.