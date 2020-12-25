2020 sigortasız olmaz dedirten yıldı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı (TSB), Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, 2020’nin “sigortasız olmaz” dedirten bir yıl olduğunu söyledi. Benli, sigorta ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) açısından 2020 yılına değerlendirdi, 2021’den beklentilerini açıkladı.

Atilla Benli, sigorta pazarının son 5-10 yıldır büyüdüğünü bu büyümesini 2020’de de sürdürdüğünü belirterek, koronavirüsle birlikte daralma yaşandığını ancak haziranda yeni normale dönüşle birlikte toparlanma başladığını kaydetti. Bu yılın 10 aylık döneminde prim üretiminde geçen senenin aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yüzde 21’lik bir büyüme yaşandığını ifade eden Benli, “Toplamda 66 milyar liralık bir üretime ulaştık. Sektörün, üçüncü çeyrekte aktif büyüklüğü 290 milyar lira oldu” diye konuştu.

PİYASA YAPICI ROL

Benli, sigorta sektörünün performansa odaklandığına, bunun da büyümeyi getirdiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı zamanda devletin, sigorta ve BES’i stratejik sektör seçmesi, ekonomik planlarda ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda her iki sektöre de yer vermesi; bunların hepsi pozitif etkiliyor. Ancak sigorta sektörü olarak ekonominin olduğu yerden çok gerideyiz. Türk ekonomisi dünya ekonomisinde 17. sırada... Sigorta sektörü ise 39. sırada. Bunun verdiği baz etkisiyle yeniden yapılanmaya gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu, reasürans kapasitesinin artırılması için Türk Reasürans devreye alındı, kamu sigorta şirketleri birleşerek piyasa yapıcı rol oynadı ve teminat verilmeyen alanlara girip sektörü cesaretlendirici hamleler yaptı. Örneğin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Oruç Reis Gemisi, Tuna-1 kuyusu, Türksat uyduları sigortalandı. Ayrıca yenilebilir enerjiyle ilgili altyapı projelerinin desteklenmesi gibi önceden verilemeyen teminatlar sektör tarafından verilmeye başlandı. Aslında, pandemi olmasaydı, bu atılımlarla birlikte yüzde 21’lik büyümenin çok daha ötesinde büyüme görecektik.”

BAŞARILI SINAV VERDİK

Atilla Benli, 2020’de, salgının yanı sıra biri Elazığ diğeri İzmir olmak üzere iki büyük deprem yaşandığını da hatırlatarak, sektörün depremlerin hemen sonrasında tazminatları hızlı ödeyerek, başarılı bir sınav verdiğini vurguladı. İzmir’deki depremde başta DASK olmak üzere tüm sigorta şirketlerinin seferber olduğunu belirten Benli, şu açıklamaları yaptı: “DASK’ın dışında sigorta şirketleri tarafından İzmir depreminde 5 bin 825 hasar dosyası açıldı. Sonuçlananlar itibarıyla 15 milyon lirası ödendi, 137 milyon liralık bir tazminat da ödenecek. Zorunlu deprem sigortası tarafında da 22 binin üzerinde hasar dosyası açıldı, 125 milyon liralık hasar ödendi daha da ödenecek, incelemesi devam ediyor.”

2021’DE DE ÇİFT HANELİ BÜYÜRÜZ

Atilla Benli, 2021 beklentilerini de paylaşarak, gelecek yıl da çift haneli büyümeye devam edeceklerini söyledi ve şu açıklamaları yaptı: “Hedeflerimiz büyük. Mutlaka, sıçrama usulü sigorta sektörü olarak ilerlemeliyiz ki Türk ekonomisinin olduğu yere çıkalım. Banka dışı finans sektöründen sonra ikinci sektör olarak ekonomiye katkı verebilecek büyüklüğe ulaşmak için şu anki büyüme hızımızı artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Burada katılım sigortacılığını, finansal sigortaları, sağlık sigortalarını lokomotif olarak sayabilirim. Toplam prim içinde katılım sigortacılığının payı yüzde 5. Burada ciddi bir fırsat ve potansiyel var.”

SEDDK BEKLEDİĞİMİZ OLUŞUMDU

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kurulmasını da değerlendiren Atilla Benli, şu açıklamaları yaptı: “Uzun süredir beklediğimiz bir oluşumdu. Bizim de artık bağımsız düzenleme ve denetleme kurumumuz var. Sektörün tanıdığı, genç, dinamik bir yönetim kadrosuyla çalışmaya başladılar. Kadrolar kurulalı henüz 6 ay oldu. SEDDK, 2021’de sigorta ve emeklilik sektörünün gelişimine ciddi katkı sağlayacak, önemli reformlar hayata geçecek.”

AZERBAYCAN İLE ORTAK MUTABAKAT

Atilla Benli, TSB ile Azerbaycan Sigortacılar Derneği arasında sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla mutabakat imzalandığını da duyurarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan mutabakat, Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak görülebilir. Azerbaycan’la başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde tüm Türk coğrafyasına genişletmeyi planlıyoruz. Azerbaycan Sigortacılar Derneği ile yapılan mutabakat ile Türk dünyasına yönelik ortak bir sigorta forumu hayata geçireceğiz.”