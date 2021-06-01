2 otomotiv devinden flaş karar! En az 14 gün üretimi durdurdular

Japon otomobil üreticileri Toyota Motor Corp ve Honda Motor Co, koronavirüs kilitlenmesi nedeniyle Malezya'daki fabrikalarında üretimi geçici olarak askıya aldı. Geçen yıl Malezya'da yaklaşık 51 bin araç üreten Toyota'nın Salı gününden itibaren satışları ve üretimi askıya alacağını belirten sözcü, şirketin üretimin ne zaman yeniden başlayacağına karar vermediğini de sözlerine ekledi.

Reuters'ın haberine göre Toyota'nın kompakt otomobiller üreten yan kuruluşu Daihatsu Motor'un da 1-14 Haziran tarihleri ​​arasında üretimi durduracağı da ifade edildi. Yan kuruluş, 2020 yılında Güneydoğu Asya ülkesinde yaklaşık 220.000 araç üretti.

Bir Honda sözcüsü, otomobil üreticisinin karantina sırasında iki tesisi geçici olarak kapatacağını söyledi. Yılda yaklaşık 100.000 otomobil ve 300.000 motosiklet üreten bu fabrikaların 15 Haziran'dan itibaren üretime devam etmesi bekleniyor.

TAM KAPANMA BUGÜN BAŞLADI

Malezya'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen yoğun artışı önlemek üzere tam karantina uygulaması başlatıldı. Bugün başlayan ve 14 Haziran'a kadar sürecek tam karantina kapsamında, bundan önce geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerine yenileri eklendi. Buna göre vatandaşların temel ihtiyaç ve acil durumlar dışında 10 kilometre ötesine seyahat etmesi yasaklandı.

Kamu ve özel sektörde daha önce yüzde 40 olan ofiste çalışan personel kapasitesi yüzde 20'ye düşürüldü. Eğitim kurumları tamamen internet üzerinden öğrenim uygulamasına geçerken üniversitelerdeki saha araştırmalarının özel izinle devam etmesine müsaade edildi. Daha önce açık tutulan alışveriş merkezleri ise temel ihtiyaç ürünlerinin satışını yapan dükkanlar haricinde kapatıldı.

İnşaat sektörünün de tam karantina kapsamında faaliyetlerine ara verdiği Malezya'da kritik önem taşıyan yapı ve tamirat çalışmaları, sosyal mesafe kuralları altında devam edecek. Camilerde farz namazı hariç diğer bütün aktiviteler iptal edilirken diğer ibadethanelerdeki faaliyetlere de benzer sınırlamalar getirildi.

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