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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

ABD'li otomotiv üreticisi de çip krizi kurbanı! Üretimi durdurduğunu duyurdu

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ABD'li otomotiv üreticisi de çip krizi kurbanı! Üretimi durdurduğunu duyurdu

ABD'li Ford dünyayı etkisi altına alan ve özellikle otomobil sektörünü vuran çip krizi nedeniyle Köln’deki üretimi durdurdu. Dev şirket daha önceden de ABD'deki üretimlerini durdurmuştu.

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, küresel düzeyde devam eden çip krizi nedeniyle Almanya Köln’deki fabrikasında üretimi durdurdu.

Bild gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı Pazartesi günü yayımlanan haberine göre, fabrikanın işçileri 3 Mayıs ile 18 Haziran ve 30 Haziran ile 9 temmuz arasında, kısa süreli vardiyalar halinde çalışacaklar. Aradaki sürede ise fabrika tamamen kapalı olacak. Habere göre, Köln’deki Ford fabrikasında normal çalışma düzeninde Ağustos ayında geçilmesi bekleniyor.

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Ford daha önce de aynı nedenlerle ABD’deki birçok fabrikasında üretimi durdurmuştu. Bu gelişmeler şirketin ilk çeyrek bilançosuna yansımış, hisselerinde değer kayıpları yaşanmıştı.

ABD merkezli çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems CEO’su Chuck Robbins, Nisan ayının son haftasında yaptığı açıklamada, küresel düzeyde etkili olan çip kıtlığının kısa vadede altı ay süreceğini, üretici şirketlerin de kapasite artış çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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ABDli otomotiv üreticisi de çip krizi kurbanı Üretimi durdurduğunu duyurdu

BBC’nin sorularını yanıtlayan Robbins, giderek büyüyen çip kıtlığına ilişkin olarak, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte, çip kullanıcılarının genel bir daralma yaşanacağının öngörüldüğünü, kendileri gibi birçok çip kullanıcısı şirketin de projeksiyonlarını bu temelde yaptıkları için, çip üreticilerinin de üretimlerini düşürdüklerini vurgulardı ve düşüş öngörülerine karşın talebin yükseldiğini söyledi.

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ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla’nın CEO’su Elon Musk da aynı günlerde yaptığı açıklamada, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Buna göre Tesla’nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.

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