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2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak

#Efes Antik Kenti#Efes Antik Kanal Projesi#Efes
2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak 'Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabının 2022’nin sonlarında tamamlanacağı bildirildi. İnşaatta fore kazık çakma çalışmalarının yaklaşık yüzde 60’ı bitirilirken, mermer kaplama işlemlerinin sürdüğü yat limanı da yavaş yavaş şekillenmeye başladığı belirtildi.

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Efes Antik Kenti ve Limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak 2 bin 500 yıl içerisinde Küçük Menderes ve Marnas Çayı’nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle antik kent, denizden 9 kilometre uzaklaştı ve bugünkü halini aldı. Türkiye’nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ’35 İzmir Projesi’ arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi’yle 2 bin 500 yıl sonra Efes’e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğması sağlanacak.

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2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak

Böylelikle Efes’e her yıl gelen turist sayısının katlanması ve Türkiye’nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelmesinin hedeflendiği bildirildi. Türkiye’nin turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabı 2022’nin sonuna kadar bitirileceği bildirildi. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında antik kanal girişi yeniden düzenlenip, tarihi dokuya uygun bir yat limanı inşa edileceği belirtildi.

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Hedeflerinin 1 yıl içinde projenin ilk etabını tamamlamak olduğunu belirten DSİ 2’nci Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar inşaatta 1430 fore kazıktan 785’inin çakıldığını, bu işlemin yaklaşık yüzde 60’lık bölümünün bitirildiğini söyledi. Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabının sahilden Kuşadası-İzmir kara yolu üzerindeki hattı kapsadığını anlatan Birol Çınar, "Bu alana 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. Şu an yat limanını duvarlarını ve çevresini tarihi dokuya uygun mermerlerle kaplıyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare alandaki kaplama çalışmalarını tamamladık. Yat limanı yavaş yavaş şekillenmeye başladı" diye konuştu.

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2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak

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PROJE 2 ETAPTAN OLUŞUYOR

Efes Antik Kenti’ni yeniden denizle buluşturacak proje iki etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı’na kadar olan alan temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek ve teknelerin antik kente kadar gelmesi sağlanacak.

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