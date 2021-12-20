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Son dakika: Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı! Kalınlığı 20 santimi aşacak... İl il sıralandı

#Kar Yağışı#Meteoroloji#Kar Uyarısı
Son dakika: Meteorolojiden yoğun kar uyarısı Kalınlığı 20 santimi aşacak... İl il sıralandı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

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İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 21.12.2021 Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de beklenen yoğun kar yağışı için 6 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika: Meteorolojiden yoğun kar uyarısı Kalınlığı 20 santimi aşacak... İl il sıralandı

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

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İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından "AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız" mesajını paylaştı.

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METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji, yarından itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceğini duyurdu.

Salı ve Cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;

ANKARA -9/-2

İSTANBUL 0/6

İZMİR 5/14

KONYA -12/0

SAMSUN 1/10

TRABZON -1/7

ERZURUM -19/-6

DİYARBAKIR -5/6

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#Kar Yağışı#Meteoroloji#Kar Uyarısı

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