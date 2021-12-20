Son dakika: Çok konuşulacak Omicron sözleri... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması

'İlk virüse karşı sahip olduğumuz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz açık' diyen Şahin, 'Ancak üçüncü dozdan sonra aşımız, hastalığın herhangi bir türüne karşı yüzde 70 veya yüzde 75 koruma sağlıyor gibi görünüyor. Bu da genel olarak bir aşı için hala iyi bir sonuç' ifadelerini kullandı.