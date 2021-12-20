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Son dakika: Çok konuşulacak Omicron sözleri... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması
Dünya haftalardır Omicron'u ve aşıların geleceğini konuşuyor... Uzmanlardan peş peşe Omicron uyarıları gelirken Pfizer koronavirüs aşısının arkasındaki BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin konu ile ilgili flaş açıklamalara imza attı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
Zira varyantın daha bulaşıcı olduğu sıklıkla dile getirilirken aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği de gelen bilgiler arasında.
Fransız Le Monde'a konuşan Şahin, aşının Omicron varyantına karşı etkinliğine ilişkin erken verilerin 'güven verici' göründüğünü söyledi, ancak aşıların tek başına pandemiyi durdurmayacağı konusunda uyardı.
Şahin, üç dozdan üç ay sonra etkinliğin yaklaşık yüzde 25'e düştüğünü öne süren bir Alman çalışmasının doğruluğunu değerlendirmek için daha fazla veri beklediklerini belirtti.
'İlk virüse karşı sahip olduğumuz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz açık' diyen Şahin, 'Ancak üçüncü dozdan sonra aşımız, hastalığın herhangi bir türüne karşı yüzde 70 veya yüzde 75 koruma sağlıyor gibi görünüyor. Bu da genel olarak bir aşı için hala iyi bir sonuç' ifadelerini kullandı.
YENİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ
Şahin ayrıca Omicron'a özel bir aşı geliştirildiğini hatırlattı ve BioNTech'in düzenleyici onayına tabi olarak Mart ayına kadar bu aşıyı hazır hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.