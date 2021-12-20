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GeriDünya Son dakika: Çok konuşulacak Omicron sözleri... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 14:22 | 

Son dakika: Çok konuşulacak Omicron sözleri... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklaması

Dünya haftalardır Omicron'u ve aşıların geleceğini konuşuyor... Uzmanlardan peş peşe Omicron uyarıları gelirken Pfizer koronavirüs aşısının arkasındaki BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin konu ile ilgili flaş açıklamalara imza attı.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.
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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.
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Zira varyantın daha bulaşıcı olduğu sıklıkla dile getirilirken aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği de gelen bilgiler arasında.
4UĞUR ŞAHİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

UĞUR ŞAHİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin'den flaş açıklamalar geldi.
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Fransız Le Monde'a konuşan Şahin, aşının Omicron varyantına karşı etkinliğine ilişkin erken verilerin 'güven verici' göründüğünü söyledi, ancak aşıların tek başına pandemiyi durdurmayacağı konusunda uyardı.
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Şahin, ​​İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen ön verilerin üçüncü dozdan sonra yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila yüzde 40 civarında bir etkinlik önerdiğinin altını çizdi.
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Şahin, üç dozdan üç ay sonra etkinliğin yaklaşık yüzde 25'e düştüğünü öne süren bir Alman çalışmasının doğruluğunu değerlendirmek için daha fazla veri beklediklerini belirtti.
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'Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak, bu çok muhtemel' diyen Şahin sözlerine şöyle devam etti: 'Tahminleri ön laboratuvar verilerine değil, gerçek yaşam verilerine dayandıracağım.'
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'İlk virüse karşı sahip olduğumuz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz açık' diyen Şahin, 'Ancak üçüncü dozdan sonra aşımız, hastalığın herhangi bir türüne karşı yüzde 70 veya yüzde 75 koruma sağlıyor gibi görünüyor. Bu da genel olarak bir aşı için hala iyi bir sonuç' ifadelerini kullandı.
10AŞI OLANLARA UYARI

AŞI OLANLARA UYARI

Üç kez aşılanmış kişilerin bile hastalığı bulaştırabileceğinin altını çizen Şahin, 'Omicron varyantının baskın hale gelmesiyle birlikte, özellikle bu kış, koruyucu önlemler gerekli olmaya devam edecek' dedi.
11YENİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

YENİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Şahin ayrıca Omicron'a özel bir aşı geliştirildiğini hatırlattı ve BioNTech'in düzenleyici onayına tabi olarak Mart ayına kadar bu aşıyı hazır hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.
12BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...
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Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi
kuru öksürük
Aşırı yorgunluk
Hafif kas ağrıları
Gece terlemeleri
14OMICRONU KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

OMICRON'U KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

Uzmanlar bir süredir bu semptomlardan en belirgin olanının 'boğazda kaşıntı hissi' olduğunun altını çiziyor.
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Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.
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Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Coetzee, 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' demişti.
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