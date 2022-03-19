1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında! Rekor kıran köprü... Japonya'yı geride bıraktı

Haberin Devamı

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlamasıyla da büyük önem taşıyor. Dev projenin açılışı dünya basınında da yer aldı.

Birçok yayın organı dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için rekor köprü vurgusu yaparken, konumu nedeniyle önemine de değindi.

AVRUPA VE ASYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ

ABC News'un AP'ye dayandırarak yaptığı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, önemli su yolunun Avrupa ve Asya kıyılarını birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprünün açılışını yaptı" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Gurur verici bir devamlılık Haberi Görüntüle

Feribota göre yolculuk süresinin kısaldığı ifade edilen haberde köprü açılışının Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne denk getirildiğine de yer verildi. Köprünün mimarisi sembolizmle dolu denirken, 2023 metre orta açıklığın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılını kutladığı 2023 yılına denk geldiğini söylendi.

REKOR KIRAN KÖPRÜ

CNN Travel'da yer alan haberde ise 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi büyük altyapı projesinin sonuncusu olarak Çanakkale Boğazı üzerinde devasa bir asma köprü açtı' dendi. Mega projelerden bahsedilirken İstanbul Havalimanı, demiryolları, karayolları ve tünellere de değinildi.

Aynı zamanda projenin teknik özelliklerine de yer verildi ve "1915 Çanakkale Köprüsü projesindeki çalışmalar Mart 2017'de başlatıldı ve inşaatta 5.000'den fazla işçi yer aldı. Orta açıklığının 2.023 metre uzunluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki 100. yıl dönümüne bir göndermedir" dendi. Mesafenin 6 dakikaya inmesine de vurgu yapıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı Haberi Görüntüle

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ DEĞİŞTİ VURGUSU

New Civil Engineer ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bahsederken dünyanın en uzun asma köprüsü olduğuna dikkat çekti.

Yer alan haberde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanının değiştiğine vurgu yapıldı ve daha önceden bunun sahibinin Japonya'da, Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan Akashi Kaikyō Köprüsü olduğu belirtildi.

Akashi Kaikyō Köprüsü toplam 1991 metre uzunluğunda, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 2023 metrelik orta açıklığına sahip.

JAPONYA'YI GERİDE BIRAKTI

South China Morning Post'ta da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bahsedildi. Özellikle Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında açılışın gerçekleştirildiğine vurgu yapılırken, köprünün özelliklerinden bahsedildi.

Haberin Devamı

1915 Çanakkale Köprüsü'yle alakalı 'Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan devasa asma köprüyü açıyor' denirken, 'Türkiye, orta açıklık bakımından dünyanın en uzun köprüsüne sahip olan Japonya'yı geride bırakarak birinciliği aldı' kısmına vurgu yapıldı.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN İYİ BİR FIRSAT

The Korea Herald ise Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un katılımı ve Güney Kore Türkiye arasındaki ilişkilerden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ele aldı.

Türkiye'de tarihi bir köprünün açılmasının, diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için iyi bir fırsat olduğu belirtildi. Aynı zamanda Güney Kore'nin teknoloji ve finansman sistemini sergilemek için iyi bir fırsat olacağını da ifade edildi.

Haberin Devamı

ABD'Lİ DERGİ 10 SAYFA AYIRMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen, inşaat çalışmaları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, uluslararası alanda daha önceden de gündem olmuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü, kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından Engineering News-Record’da özel bir bölüm ile yer almıştı. Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayınlanan "Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" listesi ile tanınan Engineering News-Record’un (ENR) son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlanmıştı.

Haberin Devamı

Dergide Çanakkale Köprüsü için "Yükselen Başarı" başlığı atılmış, Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin zengin geçmişinin ve umutlu geleceğinin sembolü olduğu yazılmıştı.