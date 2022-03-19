Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2017 yılında temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nü törenle hizmete açtı. Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum’un da katıldığı açılışta özetle şunları söyledi: “Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların gözbebeği olmuş Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Çanakkale Boğazı’na taktığımız yakut gerdanlığın açılışını yapmak üzere bir aradayız.

MAZİDEN ATİYE KÖPRÜ

Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. Tıpkı İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli’nde olduğu gibi şimdi de işte burada özellikle Çanakkale’de 6’ncı köprüyü açıyoruz. Unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamit Han o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı, hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı’nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek de bize nasip oldu. Orta açıklığın uzunluğu olan 2023 metreyse Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedefin işaretidir.





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Türkiye’nin en yoğun araç güzergahlarından biri olan bu yolda feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen bir yerdi. Aynı yolculuk köprü üzerinden 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye... Köprü 2.5 milyar Euro’luk bir yatırım bedeline sahip. 2.5 milyar Euro’luk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık 415 milyon Euro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, huzuruna değer biçilir mi? Bu projenin ekonomimize 5.3 milyar Euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2.4 milyar Euro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı eserin açılışını yapıyoruz.”

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HER KÖŞESİ BİR SEMBOL

Çanakkale Köprüsü hem Çanakkale Savaşı’na hem de Cumhuriyet ve Türk tarihine ilişkin simgeler ve ayrıntılarla dolu. İşte onlardan bazıları:





Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümünü simgeliyor.

* 3.18 VURGUSU: 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart tarihini (3.18) sembolize ediyor.

* ALBAYRAK: Kırmızı-beyaz renge sahip kuleleri Türk bayrağını temsil ediyor.

* SEYİT ONBAŞI’YA SELAM: Köprünün kulelerinin tepesinde Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisine ithafen, top mermisi figürü olacak.

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* VİYADÜKLERİN DİLİ: Başka bir ayrıntı ise viyadüklerin Çanakkale Şehitler Abidesi’ni yansıtması. Viyadüklerin ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.

* UZUNLUKTAKİ ŞİFRE: Köprünün toplam uzunluğu 4608 kilometre. Rakamları tek tek toplayınca ortaya 18 rakamının çıkması dikkat çekiyor.

* TÜRK-İSLAM MOTİFLERİ: Ayrıca köprünün bağ kirişlerindeki nervürlerde Türk-İslam sanatı motifleri yer alıyor.

GEÇİŞ ÜCRETİ 200 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün bir hafta ücretsiz, daha sonra ise otomobiller için 200 lira olacağını duyurdu.

Gözden Kaçmasın 1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen Haberi Görüntüle





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçerken, makam aracını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ön koltuktan vatandaşlarla selamlaştı.

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‘EN’LERİN KÖPRÜSÜ

2 bin 23 metreyle dünyanın en uzun orta açıklığı olan 1915 Çanakkale Köprüsü, top mermilerinin de yerleştirilmesinin ardından deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip olacak. Ana kablosunda ise dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin km.lik tel kullanıldı.

KİM NE DEDİ?

TARİHİ YOLA ÇOK YAKIŞTI

TARİHÇİLER

* Prof. Dr. İlber Ortaylı: Köprü yapıldı, hayırlı olsun. Çanakkale’ye yakıştı elbette. Ama etraftaki zirai bölgelerin zarar görmemesi için çok dikkat etmek lazım. Ayrıca Çanakkale Zaferi’nin tarihi hatıraları da çok canlı orada. Bu bakımdan da bundan sonra çok hassas olmak gerekir. Etrafta yapılaşmayı da iyi takip etmeli.

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* Prof. Dr. Feridun Emecen: Çok büyük bir yatırım olduğu muhakkak. Tarihi açıdan bakacak olursak Osmanlı döneminde asıl büyük ve hareketli yer Gelibolu tarafı idi. Tarihi bir yol yani. Şimdi böyle bir köprüyle iki yakanın bağlanmış olması da tarihi bir günde bu açılışın yapılmış olması da çok kıymetli.

TURİZME, İHRACATA CAN VERECEK

İŞ DÜNYASI

* TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Çanakkale 1915 Köprüsü hem mesafe hem de maliyet tasarrufu getirerek ülkemize lojistik anlamında büyük bir değer katacak, bölgede turizmi canlandıracak, ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracak.

* İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Çanakkale Köprüsü, iş yapma ve ticari fırsatlara uzanan yolları da birleştirmektedir. Köprü, sadece bir yerden bir yere değil; iş yapma fırsatlarına, lojistik imkanlara ve ticari potansiyellere ulaşmanın da en kısa yolu olacaktır.

* MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: İstanbul’dan sonra bir başka noktada, Çanakkale’de iki kıtayı birleştiren Çanakkale Köprüsü lojistik açıdan da merkez olan ülkemize değer katıyor. Üreten ve güçlü Türkiye idealinde ülkemize değer katan projeleri destekliyoruz.

* TMB Başkanı Erdal Eren: Böylesine olağanüstü bir projede imzası olan Yapı Merkezi ve Limak, Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi. Bu proje ile Marmara Denizi’nin çevresi otoyollarla çevrilmiş oldu. Böylesine önemli altyapı projeleri şüphesiz ki yeni yatırımların da önünü açacak.

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

SANAT DÜNYASI

* Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ve güçlü Türkiye hedefi, ideali, iradesi ve liderliğiyle bugün 1915 Çanakkale Köprüsü ile taçlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Zafer gününde tarihi açılışı yapılan Çanakkale Köprüsü ülkemize hayırlı olsun.