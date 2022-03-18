İstanbul'a alternatif olacak! Dev proje hayat verecek... Yatırımcının gözü Çanakkale'de

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Türkiye'nin mega projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. 2 milyar 545 milyon Euro'luk yatırım tutarına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üretime etkisi 5 milyar 362 milyon Euro olarak açıklandı.

Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyon içinde olacak proje gayrimenkulden, ihracata ve turizme kadar birçok alanda da ekonomiye katkı sağlayacak.

Marmara Bölgesi’ni çepeçevre kuşatan ve Ege Bölgesi’yle birleştiren proje sadece Çanakkale değil çevre illerde ve yerleşim yerlerinde önemli bir katma değer yaratacak. Türkiye’nin dev projesinin lojistik koridor üzerinde yer alması da bölgede sanayi yatırımlarını arttırırken, ticari açıdan da cazibe merkezi haline getirdi.

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YATIRIMCININ GÖZÜ ÇANAKKALE'DE

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen ve hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale’ye olan ilgiyi gayrimenkul tarafında gözle görülür biçimde arttırdı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Yatırımcılar özellikle arsa ve arazilere yöneldi. Çanakkale, şu an arsa alımında oldukça popüler ve fiyatlar da hızla yükseliyor. Çanakkale genelinde konut imarlı arsalar, son 1 yılda yüzde 49, 4 yılda ise yüzde 136 artış gösterdi. Konut fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 102, 4 yıllık artış ise yüzde 197 seviyesinde” dedi.

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Öğüt aynı zamanda "Yeni tercih sebebi olan Çanakkale, şu an arsa alımında oldukça ilgi çekiyor. Hem yazlık bölge olması hem de açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte daha çok değerlenecek olması ilgi çekme nedenleri arasında yerini alıyor" ifadesinde bulundu.

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EKONOMİK KALKINMA İÇİN DESTEK OLACAK

'Hız faktörü tüm sektörler için yurt içi ve yurt dışı ticareti doğrudan etkileyen, ticaretin iyileştirilmesini ve kolaylaştırılmasını sağlayan kilit bir unsur haline gelmiştir' diyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemini şöyle anlattı: "1915 Çanakkale Köprüsü ekonomik büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilmesi için önemli bir destek olacaktır. Güney Marmara ve Ege’nin ihracata açılmak için yeni bir güzergaha sahip olması bölgedeki mevcut ve yeni yapılacak yatırımlar için çok büyük bir fırsat sunmaktadır. Özellikle sektörümüzün kümelendiği Güney Marmara ve Marmara bölgesindeki yatırımlar için büyük güç katacak. Ülkemizde ilerleyen alt yapı yatırımları yabancı sermayenin de ülkeye girişi için vesile olacaktır. Güney Marmara bölgesinden Avrupa’ya çıkışı hızlandıracak bu son alt yapı yatırımı ile ülkemizin ihracatı artacak, bölgenin ekonomisi kalkınacaktır" dedi.

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TÜRKİYE'Yİ LOJİSTİK VE SANAYİ COĞRAFYASI HALİNE GETİRECEK

EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdür Yardımcısı Bahar Şenyurdusev yaptığı açıklamada “Artık Avrupa'dan kara yolu ile gelen TIR ve araçlar için alternatif bir geçiş güzergahı yaratılıyor. Buna bağlı olarak, özellikle köprü ayaklarının bulunduğu Lapseki ve Gelibolu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale il genelinde gayrimenkul piyasasında ciddi bir hareketlilik ve değer artışı yaşandı. Artış, köprü temellerinin atıldığı 2017’de başladı. Bölgede gayrimenkul piyasasında değer artışı ve talep devam ediyor. Çanakkale Köprüsü, aslında son yıllarda yapılmış ve önemini zaman geçtikçe daha çok anlayacağımız ülkemiz için en önemli stratejik altyapı yatırımların biri. Orta ve uzun vadede sadece yapıldığı şehirleri değil, bölgenin güney coğrafyasını Türkiye’nin önemli bir sanayi ve lojistik coğrafyası haline getirecek” dedi.

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TURİZM BÖLGELERİ DE DEĞERLENİYOR

Avrupa ve Asya arasında İstanbul hariç ilk defa köprü bağlantısı 1915 Çanakkale Köprüsü'yle gerçekleşiyor. Mega projeyle Çanakkale’de konut fiyatları yükselirken köprü güzergahında yer alan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde yüzde 35-40, turizm potansiyelinin yüksek olduğu Ayvacık, Gökçeada ve Bozcada’da da konut değerlerinde yüzde 37-50 arasında artış yaşanıyor.

Çanakkale’de konut sektörüyle de ilgili bilgi veren Şenyurdusev, “Son bir yıl içerisinde il genelinde konut değerlerinde yüzde 30-35 civarında artış gerçekleşti. Köprü güzergahında yer alan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde artış yüzde 35-40 seviyesinde iken, turizm potansiyelinin de yüksek olduğu Ayvacık, Gökçeada ve Bozcada’da konut değerlerinde yüzde 37- 50 civarında artış yaşandı. Bu artışlarda bölge gelişimi etkili olduğu kadar konut stokunun da talebi karşılayacak hızda gelişmemesinin de rolü bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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Arsa ve arazi değerlerinde de önemli artışlar yaşandığını belirten Şenyurdusev, "Arazi fiyatları, son 1 yılda Lapseki’de yüzde 30, Gelibolu’da ise yüzde 15 artış gösterdi. Gelibolu’da ortalama arazi değeri 30-35.-TL/metrekare iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 200-250.-TL/metrekare seviyesine kadar çıkıyor. Lapseki’de ise ortalama arazi değerleri 80-90 -TL/metrekare civarında iken, boğaz gören ve boğaza yakın konumda yer alan köylerde bu değer 250-400.-TL/metrekare seviyesinde. İmarlı arsalarda ise son 1 yılda Lapseki’de yüzde 30 civarında, Gelibolu’da ise yüzde 25 civarında artış yaşandı. Arsa metrekare satış fiyatı Lapseki’de ortalama 800-900 TL/metrekare civarında olup, konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2500-3000.-TL/metrekare seviyesine kadar çıkıyor. Gelibolu’da ise ortalama arsa metrekare birim de 500-600 TL/metrekare civarında iken konum ve yapılaşma koşullarına bağlı olarak bu değerler 2000-2500.-TL/metrekare seviyesine kadar çıkıyor.” şeklinde konuştu.

KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK

Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanması ile birlikte gayrimenkul sektörünün geleceğini de değerlendiren Şenyurdusev, şöyle devam etti:

“İstanbul-Bursa-İzmir üçgeninde kalan bölgede, yatırımların artmasını bekliyoruz. Uzun vadede bölgeye olan yatırımların artması ile bölge nüfusunun da artacağı buna bağlı olarak konut ve ticari gayrimenkul gelişimlerinin de artacağını öngörüyoruz. Bölgede önümüzdeki dönemde imara açılmamış bölgelerin hızla imara açılması gerekli. Köprünün İzmir otoyoluna, otoyolla bağlanması için özellikle yapılması gereken ulaşım planlarının yapılması ile İzmir ve Kuzey Ege ile ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi gerekli. Bunlar olduğu zaman, gerek sanayi, gerekse turizm, hatta konut piyasasında hareketliliğin büyüyerek devam edeceğini ve bu gelişimlerle bölgeye olan yatırımların şekilleneceği, talep, değer artışının da devam edeceğini öngörüyoruz."

KÖPRÜYLE SANAYİ BÖLGELERİNE TALEP ARTACAK

Şenyurdusev son olarak sanayi bölgelerine de değindi ve "Bursa-İstanbul-İzmir üçgeninde sanayi bölgeleri arasında kaliteli yollarla bağlantı sağlanması ile, yeni sanayi yatırımlarının oluşması, özellikle Bursa, İstanbul, Gebze sanayi bölgelerinde yaşanan yoğunluğuna alternatif olacak yeni sanayi bölgelerin oluşması, Çanakkale, Biga ve Ezine’de yer alan sanayi bölgelerine olan talebin artması bekliyoruz. Çünkü şu anda Bursa, Yalova bölgelerinde arazi fiyatları sanayi yatırımı fizibiliteleri olumsuz etkileyecek kadar yükselmiş durumda. Ulaşım bağlantılarının kuvvetlenmesi ile birlikte, büyük metropollerden uzaklaşmak isteyenlerin oluşturacağı talebin de etkisi ile Çanakkale, Ayvacık-Küçükkuyu bölgesi ile kuzey egede ikincil konutlara olan talebin artacağı, Çanakkale-Balıkesir arasında yer alan Kazdağları, Ayvacık, Akçay, Ayvalık bölgesinde, Geyikli, Bozcaada bölgesinde turizm potansiyeli ve yatırımlarının daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

İSTANBUL'A ALTERNATİF OLACAK

'Bölgede temel atıldığından beri 5 yıldır gayrimenkul hareketliliği yaşanıyor' diyen Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay konuyu değerlendirirken, "Birçok insan bölgeden gayrimenkul alımı gerçekleştirirken, gayrimenkulü olanlar ise bölgenin daha da değerlenmesini bekliyordu. Resmi açılışla beraber Çanakkale daha da değerlenecek. Köprü bölgenin ekonomik gelişimine ve sanayisine yönelik katkı sağlayacağı için gayrimenkulde değerlenmesi önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Son bir yılda Türkiye genelinde gayrimenkulde ciddi bir artış yaşanmıştı. Ama bu Çanakkale’de biraz daha yüksek seviyede oldu. İl genelinde yüzde 30-40 seviyelerden artışlar yaşanırken köprü güzergahındaki bölgelerde ise fiyat artışları yüzde yüzlere çıktı. Örneğin geçen yıl 500 bin TL olan konutlar şimdi 1 milyon TL oldu. Sadece oturum amaçlı konutlar değil yazlık konutlara da ilgi var. Köprü, Çanakkale’yi cazibe merkezi haline getirdi. Özellikle son aylarda her gün fiyatlar arttı desek abartılı olmaz. Arsa metrekaresi 1000 TL’yken 2000-3000 TL’ye çıktı. İstanbullular pandemiden beri çevre illere, ilçeye yöneliyordu. Köprü sayesinde İstanbul’a daha da yakınlaşan Çanakkale bu talebi karşılamaya aday" ifadesinde bulundu.

KONUT İMARLI ARSALARDA 2 KAT ARTIŞ

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kolcuoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1915 Çanakkale Köprüsü’ne bağlanacak olan otoyolun geçiş noktasında yer alan Gelibolu ve Lapseki ilçe merkezlerinde yer alan gayrimenkullerin önemli ölçüde etkilenmesi beklenmekte olup öncelikli olarak etkileneceği düşünülen Gelibolu ve Lapseki ilçe merkezlerindeki konut fiyatlarına bakıldığında Lapseki ilçe merkezinde 2020 yılında 2.000-2.650 TL/metrekare mertebelerinde olan değerlerin, 2022 yılı Şubat ayı itibari ile 3.500-5.500 TL/metrekare seviyelerine geldiği görülmüştür. Söz konusu ilçede belirtilen zaman aralığında konut metrekare birim fiyatlarında yüzde 75-yüzde 100 artış olduğu tespit edilmiştir. Köprünün Gelibolu tarafında ise ilçe merkezinde yer alan konut fiyatlarının, 2020 yılında 2.250-3.000 TL/metrekare seviyesinde iken 2022 yılı şubat ayı itibarıyla 4.750-5.750 TL/metrekare seviyelerine kadar ulaşarak yaklaşık 2 kat oranında artış yaşandığı görülmektedir" dedi.

Otoyol ve denize yakınlığa göre farklı fiyatlandırmaların olduğunu belirten Kolcuoğlu, "Gelibolu ve Lapseki ilçe merkezlerindeki konut imarlı arsalar incelendiğinde; 2020 yılında Gelibolu ilçe merkezinde birim metrekare fiyatları 1.000-1.500 TL/metrekare seviyelerinde iken, 2022 yılı başında 1.800-3.500 TL/metrekare seviyelerine ulaştığı görülmektedir. Arsaların konumlarının otoyol ve denize yakınlığına göre daha çok artış gösterdiği görülmektedir. Lapseki ilçe merkezinde yer alan konut imarlı arsalarda ise benzer bir durum söz konusu olup 2020 yılında 1.000-1.700 TL/metrekare aralığında olan fiyatların 2022 yılının Şubat ayı itibarıyla 1.500-3.150 TL/metrekare seviyelerine ulaştığı görülmektedir. İlçe merkezlerinde yer alan konut imarlı arsaların 2020 yılının son çeyreğine kıyasla yaklaşık 2 kat artış gösterdiği görülmektedir" ifadesinde bulundu.

Kolcuoğlu ayrıca, "Köprünün açılması ile birlikte henüz imara açılmamış olan bölgelerde imar türü ve yapılaşma koşullarının belli olması ve plan doğrultusunda hangi bölgelerin öne çıkacağının netlik kazanması beklenmektedir" dedi.

TURİZM AÇISINDAN ULAŞIMI RAHATLATACAK

Enuygun CEO’su Çağlar Erol 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını turizm açısından değerlendirdi ve "Asya ve Avrupa kıtasını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan ilk köprü olarak her şeyden önce kara yolu ulaşımı için büyük avantajlar sunacak. Yıllardır beklenen bu önemli projenin böyle anlamlı bir günde hayata geçirilmesi gerçekten hepimiz için gurur verici. Köprü, özellikle Avrupa’nın ülkemiz turizminin can damarı olan batı ve güney bölgelerine kara yolu ulaşımını çok rahatlatacak ve konforlu hale getirecek. Bu da daha fazla kişinin bu bölgelerimizi ziyaret etmesine imkân sağlayacak. Ülke turizmine ve ekonomisine katkısının çok büyük olacağına inanıyoruz" dedi.

ENDÜSTRİYEL BÖLGELERE KESİNTİSİZ ERİŞİM

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlıyor. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış oluyor.