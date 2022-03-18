Bakan Karaismailoğlu: Yüzyılın destanı bugünlere taşındı

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Türkiye'nin mega projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı gerçekleştiriliyor. Toplam 415 milyon euro tasarruf sağlayacak proje, dünyanın 2023 metre ile en uzun orta açıklıklı köprüsü ünvanına sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından notlar:

* Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz ile ülkemiz, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda en büyükler arasına girmeye bir adım daha yaklaşmıştır. Şanlı tarihimize mühür vuran şahaser olmuştur.

* Enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak simge yapılardan biri milletiyle buluşuyor. Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Liderliğinizle ortaya çıkan tüm eserler bu resme vurulan fırça darbeleri. Trakya ile birlikte Batı Anadolu, Ege'nin sanayi, ticaret ve turizm sektörü çok daha canlanacaktır.

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"TÜRKİYE'NİN 2053 VİZYONUNUN GEREKLİ ALTYAPISI ŞİMDİDEN HAZIRLANIYOR"

* Feribotla saatler süren geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarındaki üstün başarıyla projemiz 1.5 yıl önce tamamlandı. Yap işlet devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnektir. Günlük sığ siyasi tartışmaların aksine ulaşım ve master planlar çerçevesinde Türkiye'nin 2053 vizyonunun gerekli altyapısı şimdiden hazırlanıyor.

* Bütünsel kalkınma odaklı, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerle şekillenen yeni etkin iddialı bir sürecimiz var. Bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yürütüyoruz. Köprü yeni teknik atılımlara imkan verecektir.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum'un açıklamalarından notlar;

* Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ve Türkiye'nin kıymetli vatandaşları açılışa davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kan kardeşiniz ülke olan Kore Hükümeti adına tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum. Çanakkale Boğazı’nın derin ve hızlı akıntıları, değişen hava koşulları ve Covid'e rağmen projeyi planlanan süreçten önce başarıyla tamamlayan şirket ve çalışanları gayretlerinden ötürü takdir ediyorum.

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* Çanakkale Köprüsü’nün inşaatında bulunan şirketler çok çalıştınız, tebrik ediyorum. Ayrıca inşaat süresindeki aktif desteklerini esirgemeyen Türk yetkilileri ve Çanakkaleleri ve saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini takdir etmek istiyorum. Çanakkale Boğazı’nı bağlayan köprünün tamamlanmış olması Doğu-Batı’da yeni geçit açması nedeniyle insanlık tarihi açısından önemi bulunmaktadır.

* Çanakkale Muharebesi’nde zafer kazanan atalarınızı tebrik etmek istiyorum. Köprü çatışmayı geride bırakarak barış ve refahı sağlayan köprü olacaktır. Sayın Türk halkı 1915 Çanakkale Köprüsü vesilesiyle barış ve refah çağına öncülük ediyor olmasıyla gurur duyacaktır. Çanakkale Köprüsü’nün ne kadar muhteşem bir yapı olduğunu söylemek için sözü uzatmaya gerek yok. İnsan ve yük taşımacılığının artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir.

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* Her şeyden önemlisi bu köprünün aralarında kan bağı olan Türkiye ve Kore’nin birlikte yaptıkları dünya çapında bir köprü olması sebebiyle özel bir anlamı bulunmaktadır. 1950 yılında Kore savaşı sırasında ülkeler arasında diplomatik ilişki olmamasına rağmen Kore’ye yardım etmek için Türk askerleri uzun yollar kat etti. Kore halkı bu gerçeği hiçbir zaman unutmadı, tekrar teşekkür ederiz.

* Bu kez Kore Cumhuriyeti Türkiye’ye gelerek İstanbul Boğazı 3. Köprüsü ve Avrasya’nın ardından Çanakkale Köprüsü yapımında yer aldı. İçinde bulunduğumuz 2022 yılı Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. Yıl dönümü ve stratejik ortalığın 10. Yılı olması nedeniyle önemlidir. Bir kez daha Kore Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türk halkını tebrik ediyorum, teşekkür ederim.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu öncesinde Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de açıklamalarda bulundu. Özdemir'in açıklamalarından notlar;

* Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun resmi açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve siz değerli konuklarımızla birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluk ve heyecanı dile getirmek istiyorum. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünü rekor bir sürede tamamlayarak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nu milletimizin kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz.

* Bu proje bizler ve ortaklarımız için iftihar meselesi olmasının yanında güç kaynağı oldu. Çanakkale'ye bir gerdanlık lazım diyerek kıtaları bir kez daha birleştirmek Cumhurbaşkanımızın hayaliydi. Bir mühendis olarak iş hayatına atıldığım ilk günden beri gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi. Bir hayali bir kez daha gerçekleştirmek bizlere nasip oldu.

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* Tüm bakanlığımıza, KGM'ye, kurumlarımıza, bürokratlarımıza, devletimize güvenini bir kez daha gösteren 25 ayrı banka ve finans kurumuna, hizmet aldığımız 1000'in üzerinde firmaya, 30 bin kişiyi aşan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu törende bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza, misafirlerimize şükran duygularımı ifade ediyorum.