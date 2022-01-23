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150 milyar TL’lik dijital ekosistem

#Dijital Mecralar Araştırma Komisyonu#Google#Youtube
150 milyar TL’lik dijital ekosistem

Google ve YouTube, Türkiye’deki ekonomik büyüklükleri konusunda TBMM Dijital Mecralar Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. İki devin gönderdiği bilgiye göre, Türkiye’deki reklam gelirlerinin 2023’te 67 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor. Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin de Türkiye milli geliri içindeki payının yüzde 4’ü aşarak, 150 milyar TL’ye ulaştığı bilgisi verildi.

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TBMM Dijital Mecralar Araştırma Komisyonu’na eleştirilen konular ve Türkiye’deki ekonomik büyüklükleri konusunda yanıt gönderen Google ve YouTube, 2023 yılı reklam gelirlerinin 67 milyar liraya çıkacağı planı yapıyor. İki şirketin, Türk ekonomisindeki payının 150 milyar lira olduğu belirtildi. Aralık ayında komisyonun toplantısına katılan Google ve YouTube temsilcilerinden daha ayrıntılı bilgi paylaşılması ve yöneltilen soruların yanıtlanması istendi. Google ve YouTube’un Türkiye temsilciliği tarafından komisyona gönderilen 36 sayfalık raporda paylaşılan bilgilerin bazıları şöyle:

EKONOMİK BÜYÜKLÜK

“Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin Türkiye milli geliri içindeki payı yüzde 4’ü aşarak, 150 milyar TL’ye ulaştı. Dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında milli gelirin yüzde 4.7’sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz. Google ürün ve hizmetlerinin Türkiye’deki Ekonomik Faaliyet Etkisi Raporu’na göre Google ürünleri ve Android ekosistemlerinin yarattığı katkı 1.4 milyona tekabül eden istihdam sağlamaktadır. Google’ın işletmelere sunduğu dijital çözümler, büyüme, adil rekabet, uluslararası pazarlara erişim ve dijital dönüşüm alanlarına katkı sağlamaktadır. 2018 yılından bu yana, Google’ın sadece reklamcılık ürünleri 29.5 milyar Türk Lirası tutarında katkı sunarken, bu miktarın 2023 yılında 62.7 milyar Türk Lirası’na ulaşacağı tahmin edilmektedir.”

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DİJİTAL REKLAM TERCİHİ

Komisyona gönderilen 36 sayfalık raporda, Google’ın Türkiye’deki Ekonomik Faaliyet Etkisi Raporu kapsamında 2018 yılında Türkiye’nin 38 ilinde 496 işletmeyle yapılan bir ankete de yer verildi. Raporda şu bilgilere yer verildi: “Dijital reklam ürünleri kullanımı katılımcılar arasında yüzde 84’e ulaşmıştır, ancak en yüksek kullanım oranı yüzde 89 ile ekonomimizin bel kemiğini oluşturan mikro-işletmeler arasında gözlemlenmiştir. Ülkemiz ekonomisine yaklaşık 30 milyar Türk Lirası katkıda bulunan Google reklamcılık ürünleri, yüzde 34’ü kadın istihdamı olmak üzere 600 bini aşkın iş imkanının yaratılmasına da yardımcı olmuştur. Google’ın Türk mahkemeleri nezdinde çeşitli konularda farklı aşamalarda bulunan dosyaları olabilmektedir. Örneğin bazı davalar ilk derece mahkemeleri nezdinde görülmekteyken, diğerleri temyiz veya nihai kesinleşme aşamasındadır. Bu davaların çoğu marka ve telif hakkı uyuşmazlıklarına ve rekabet hukuku uyuşmazlıklarına ilişkindir. Mahkemeler nezdinde görülen diğer davalar ise sözleşme uyuşmazlıkları ve olağan iş süreçlerinde karşılaşılan uyuşmazlıklar hakkındadır.”

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TÜRKİYE 12'NCİ SIRADA

Google 2011 yılından bu yana Türkiye’deki resmi makamlar ve mahkemelerden 80 bin 578 adet öğe için toplamda 15 bin 152 adet içerik kaldırma talebinin alındığı bilgisini paylaştı: “Buna göre, Ocak-Haziran 2021 döneminde Google, resmi makamlardan toplamda 921 talep almıştır, bunların 522’si (yüzde 57) hakaret, 176’sı (yüzde 19) özel hayatın gizliliği ve 93’ü (yüzde 10) ulusal güvenlik, diğerleri ise marka, telif hakkı, ve müstehcenlik konularıyla ilişkilidir. Örnek olarak, Temmuz 2021’den Eylül 2021’e kadar topluluk kurallarımızı ihlal etmesi sebebiyle çocuk istismarı, cinsel şiddet gibi içerikleri olan 6,2 milyondan fazla video YouTube’dan kaldırıldı. Bu videoların yüzde 94’ü insanlardan ziyade öncelikle makineler tarafından işaretlendi. YouTube tarafından, sadece Türkiye’de kaldırılan videoların sayısı Temmuz-Eylül 2021 arasında 91 bin 265’tir. Bu dönemde ülkeye göre kaldırılan videolar sıralamasında Hindistan 1 milyon 711 bin 137 taleple birinciyken, Türkiye 12’nci sıradadır. Bununla birlikte, talep yoğunluğu bakımından Ocak-Haziran 2021 arasında Rusya 1. sıradayken Türkiye dördüncü sırada yer almıştır.”

 

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#Dijital Mecralar Araştırma Komisyonu#Google#Youtube

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