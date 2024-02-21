‘10 milyar TL’lik seçim promosyonu’

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Hal böyle olunca partiler de promosyon şirketleri de yoğun mesaide. Her yerel seçim döneminde olduğu gibi promosyon sektörü en yüksek sezonunu yaşıyor. Biz de promosyon sektörünün yerel seçimlerden beklentisini ve bu dönemde en çok talep gören promosyon ürünlerini araştırdık.

Öncelikle sektörün çatı örgütlerine sorumuzu yönelttik. Genel olarak, “Yerel seçimler kapsamında gelen siparişlerden sektör olarak memnunuz” yanıtını aldık.

10 MİLYAR TL’LİK KATKI

PROMOTÜRK Derneği Başkanı Mehmet Yücetürk, “Türkiye’deki siyasi seçimler promosyon sektörü için çok önemli. 2024 yerel seçimler için promosyon ürünlerinin harcaması 2023’teki genel seçimlere oranla iki kat daha fazla” bilgisini verdi. Yücetürk, şöyle devam etti: “Seçimlerin bu yıl Türkiye promosyon sektörüne minimum 10 milyar TL’lik katkı sağlamasını bekliyoruz. Bunun en büyük sebebi de 81 il 860 ilçede birçok partinin aday çıkarmış olması. Ayrıca seçim yapılacak bölge daha geniş. Adayların tanıtımlarını rahat yapabilmeleri için harcayacakları minimum tutar 10 ila 15 milyar TL arasında.”

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BAYRAK VE ŞAPKA ÖNDE

Peki seçim dönemlerinin en trend promosyon ürünleri neler? Yücetürk, bu soruyu da şöyle yanıtladı: “Seçimin yapıldığı döneme göre ürünler de farklılık gösterebilir ama şapka ve bayrak her zaman listenin başında olur. Bunların yanında kalem ve çakmak da çok kullanılan promosyon ürünlerinden. Yağmurlu günlerde yağmurluk ve şemsiye de promosyon ürünü olarak kullanılıyor. Ayrıca promosyon tişörtler de yine çok revaçta. Her geçen yıl daha çok dikkat çeken bir grup var; siyasi partilerin hedef kitlesi olan ev hanımlarına yönelik oluşturulan promosyon ürünleri. Bunlar; plastik tepsiler, mutfak eldivenleri ve bardaklar, şeklinde sıralanabilir.”

FİYAT ARTIŞI YÜZDE 30

Yücetürk’ün verdiği bilgilere göre yerel seçimler yaklaşırken bayrak üreticileri üç vardiya sistemine geçti ve talebe yetişmek için 24 saat aralıksız çalışıyor. “Birçok üreticinin seçim bitene kadar kapasitesi dolu” diyen Yücetürk, şöyle devam etti: “Elbette talep artınca fiyatlar da arttı. Ancak yine de bayrak fiyatları geçen seneye kıyasla enflasyonun altında yükseldi. Bayrakta rekabetçi ortamın olması ve yüksek adetli siparişler sebebiyle üretimdeki maliyetler de düşüyor. Geçen seneye kıyasla bayrak fiyatlarındaki artış yüzde 30 ile sınırlı kaldı” dedi.

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SEÇİM ARAÇLARI KİRALANIYOR

Partiler ve adayların olmazsa olmazlarından biri de seçim araçları. Seçim araçları hem sesli hem de görsel reklam sağlıyor. Cadde ve sokaklarda dolaşarak her kesime ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de seçim aracı kiralayan firmalara ulaşarak bu dönemde araç kiralama piyasasında küçük bir araştırma yaptık. Konuştuğumuz firmalardan aldığımız bilgiye göre seçim araçlarının otobüs, midibüs, minibüs seçenekleri bulunuyor. Araçlarda ses sistemi, araç giydirme ve şoför ile birlikte aylık fiyatları ise şöyle; en uygun minibüs aylık 120-150 bin TL arasında, midibüs seçenekleri 180 bin TL ila 240 bin TL arasında, otobüsler ise ortalama 300 bin TL.