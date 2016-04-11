Zuhal Olcay'ın 'pis surat' davası sonuçlandı

İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde x-ray görevlisi olarak çalışan Gülnaz Akdoğan, güvenlik şeridinin altından geçtiği için durdurduğu Zuhal Olcay'ın kendisine, "Senin bu pis suratını görmek zorunda mıyım? Terbiyesiz" dediğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Savcılık, Zuhal Olcay hakkında "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Akdoğan ayrıca 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 2012'de görülen ceza davasının karar duruşmasında Olcay, Akdoğan'a yönelik sövme eylemini işlediği gerekçesiyle 10 bin 620 lira para cezasına çevirdi. Olcay'ın bu cezası Yargıtay tarafından da onandı. Tazminat davası ise geçen hafta görüldü.



FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK

Mahkeme hâkimi davayı karara bağlayacağını belirterek duruşmaya katılan taraf avukatlarına son diyeceklerini sordu. Olcay'ın avukatı, "6 saniyelik kamera kaydında iddia edilen cümleler nasıl söylenir? Müvekkilimin savunması nazara alınmadı. Mahallinde keşif yapılmadı"diyerek davanın reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme hâkimi, Akdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle olay günü olan 13 Eylül 2009'dan itibaren yasal faiziyle Zuhal Olcay'ın 2 bin lira para cezası ödemesini kararlaştırdı.