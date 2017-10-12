Zorlama hapsi nedir?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun 13 maddesinde “Tedbir kararlarına aykırılık” başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.

Kişinin tedbir kararını ihlal etme suçunu tekrarlaması halinde ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilir. Ancak zorlama hapsinin tamamı 6 ayı geçemez.

Zorlama hapsinin uygulanması için kararın kesinleşmesi beklenir. Karar kesinleştikten sonra hakkında zorlama hapsi verilen kişi yakalanarak cezaevine götürülür.