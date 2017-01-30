Ziynet Sali ve Behzat Gerçeker merak edilenleri anlattı

◊ Bir Melekten Hediye, sizin birlikte imza attığınız üçüncü şarkı, değil mi?

- Behzat Gerçeker: Evet, daha önce iki şarkıda bir araya gelmiştik, “Bir Melekten Hediye” üçüncü. Bu şarkı bize meleklerden hediye olarak geldi.



◊ Nasıl geldi sahi?

- Ziynet Sali: “Cennet”, “Lale Devri” gibi şarkıların yazarı Günay Çoban, bana e-mail’le yolladı şarkıyı. Onunla çalışmayı çok istiyordum zaten. Gece saat 02.00 gibi arabada dinledim, çok değişik duygular yaşadım...

- Behzat Gerçeker: Bir gün sonra Akasya Kültür Merkezi’nde konser verdik Ziynet’le, orada bana dinletti şarkıyı. Hemen “Birlikte yapalım” dedim.



◊ Ziynet Hanım belki de kendine single yapmayı düşünüyordu şarkıyı...

- Ziynet Sali: Maalesef kurtulamadım. Heyecanımı paylaşayım derken şarkıyı paylaşmış oldum! (Gülüyor) Şaka bir yana tabii ki ben de birlikte yapmaya sıcak baktım. Zaten müziğin ruhuna aykırı egoizm. Müzik paylaşmaktır, birleşmektir, çoğalmaktır. Dinler dinlemez kalbime dokundu şarkı ve bir an önce insanlarla paylaşmak istedim. Behzat’ın gözünde de o heyecanı görünce de “Beraber yapalım mı” dedim.

- Behzat Gerçeker: Yok yok, ben hemen üstüne atlayınca geri dönemedi. Söz ağızdan bir kere çıkar sonuçta. Prodüktörüm Samsun Demir de oradaydı, geri dönüşü olmadı. (Gülüyor)

- Ziynet Sali: Şarkıyı yine ben söylüyorum neticede. Müziği de ENBE çalıyor. Sahne üzerinde bir şarkımız daha oldu.



ŞİMDİ KADINLAR UÇAKTA ÇANTA NUMARASINI DENİYOR



◊ Ziynet Hanım, şarkının klibinde de yükseklerden uçuyorsunuz!

- Ziynet Sali: Nasıl uçmayayım? Klipteki çocuk ne kadar yakışıklı görmedin mi!

- Behzat Gerçeker: Bayağı yakışıklı gerçekten. Hatta ben orada kavga çıkaracaktım neredeyse. Kendimi hiç iyi hissetmedim. (Gülüyor) Bir de klipte ben ekonomide uçuyorum, Ziynet business’ta! Nota yazıyorum rol icabı ama notaları yanlış yazmaya başladım artık...

- Ziynet Sali: Çekim yaptığımız uçak, Çengelköy’deydi. 20 saatten fazla kaldık içinde. Şarkının duygusunu tam olarak veren bir klip çekti Nihat Odabaşı. Rol arkadaşım Doğan Bayraktar da güzel oynadı.



◊ Biz kadınlara umut verdi çektiğiniz klip. Biz de uçakta çantamızı düşürüp hayatımızın aşkını bulabiliriz mesela...

- Behzat Gerçeker: Bütün kadınlar şimdi deniyor bunu. Çanta numarasını geliştirenler de var! (Gülüyor)

- Ziynet Sali: Ben artık kendimi düşüreceğim! (Gülüyor)

GÜVENDE HİSSETMİYORUZ

◊ Ülkeyi sarsan büyük olayların ardından gözler ilk olarak müzik sektörüne çevriliyor. Siz kendinizi maddi-manevi anlamda ne kadar güvende hissediyorsunuz?

- Behzat Gerçeker: Hiç güvende hissetmiyoruz. Bizi sahnede ön planda görüyorsunuz ama her birimizin yanında 60-70 kişi çalışıyor. Herkesin de ailesi var. Biz sahneye çıkıp çalışmazsak, bizimle çalışan insanlar da zor durumda kalıyor. Siz böyle zamanlarda işe gidiyorsunuz, biz gitmeyelim mi?

- Ziynet Sali: Evet, bizim de işimiz bu. Ama ilk baskılanan bizler oluyoruz. İşin maddi boyutundan ziyade, bir müzisyenin enstrümanını çalamaması, bir şarkıcının şarkısını söyleyememesi bir ıstıraptır.

- Behzat Gerçeker: Şu anda müzik daha çok lazım. İnsanlar her yönden sıkılmış durumda. Biz müzisyenler işimizi yapmazsak, müziklerimizi paylaşmazsak insanları nasıl daha iyi bir ruh haline büründüreceğiz? Biz de elimizden geldiğince, kalplerine yüreklerine hitap edebilmek için çalışıyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

◊ “Bir Melekten Hediye”de umut var, aşk var... Dinlediğinde iyi hissettiriyor...

- Ziynet Sali: Beni de bunlar etkilemişti. Senin de burnunun direğini sızlatmadı mı?



◊ Bu arada az önce sizi birbirinize düşürmeye çalıştım ama olmadı...

- Behzat Gerçeker: Birlikte çalışmaktan keyif alıyoruz biz. Çalışmalarımız devam edecek.



◊ Ziynet Hanım, bir sonraki şarkıyı dinletmeyin bari Behzat Bey’e, yalnız yapamıyorsunuz sonra...

- Ziynet Sali: Bizi birbirimize düşürmek için daha çok uğraşırsın! (Gülüyor) Hadi senin yerine ben bir soru sorayım; Behzat bu şarkı ilk sana gelse, sen bana verir miydin?

- Behzat Gerçeker: Paylaşmaz mıyım be? Ben gece saat kaç olursa olsun getirir dinletirdim.

- Ziynet Sali: Sen Ajda Pekkan’a okuturdun bence! (Gülüyorlar)



ALLAH SEZEN’İ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN



◊ Müzik dünyasında üretkenlik artmış gibi görünüyor. Peş peşe albümler çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz?

- Behzat Gerçeker: Evet, en son Sezen Aksu albüm çıkardı. Muhteşem bir çalışma.



◊ Bu durum rekabeti kızıştırıyor mu sizce?

- Behzat Gerçeker: Sezen Aksu ile kimse rekabet edemez. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizim saygımız, sevgimiz sonsuz.

- Ziynet Sali: Biz ara ara şarkı paylaşıyoruz ama Sezen Aksu 6 yıl sonra ilk kez albüm yaptı. Çok özlendi. Öte yandan genç arkadaşlarımız da var; Simge (Sağın) çıktı, Derya (Uluğ) çıktı. Daha çok şarkı çıksın.

11 ŞUBAT’TA BOSTANCI’DA

◊ Ziynet Hanım, Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir konseriniz olacak. Çalışmalar nasıl gidiyor?



Ziynet Sali: Evet, 11 Şubat’ta ilk solo konserim olacak orada. Bu zamana kadar söylediğim aşk şarkılarından oluşan bir repertuvarla sahneye çıkacağım. Gecede ENBE Orkestrası’yla bu yeni şarkıyı da seslendireceğiz.



◊ Bir de yurtdışı için yeni bir projeniz var diye duydum...

Ziynet Sali: Evet, DJ Costi ile hem İngilizcesi hem de Türkçesi olan bir parça üzerinde İngiltere’de çalışıyoruz. Proje başladı, İngilizce ve Türkçe sözleri yazılıyor şimdi.