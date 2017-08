Zeynep Demirel Volkan'ı böyle savundu

Bu tepkiler üzerine Ünlü kalecinin eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram sayfasında kızı Yade'nin üç aylıkken köpekleri ile çekilmiş fotoğrafını yükleyip eşini savunan bir yazı kaleme aldı:



Cahil insanlarin silahı küfürdür, diğerlerinin susmak... Bir de güzel ülkemin, çok çabuk gaza gelmek ve bilmeden ahkam kesmek gibi "çok guzel" bir yönü daha var ki, bayılıyorum! Politikadan tut futboluna, sanatına kadar konu her neyse, herkes birer "Otorite" Ülkem derken atlıyacaklar illaki olacaktır: Tabi ki herkesi kast etmiyorum. İstisna insanlar var ama sayıları diğerlerinden ne yazıkkı az... Mesela 'hangi ünlüye nereden nasıl laf soksak 'diye eli telefonda bütün gün bekleyenler. Herkes istediğini yapsın, ideolojisini savunup ama herkesi kınayip eleştirmeye bayılanlar... Vs. vs. konu bu degil.

Defalarca sokak hayvanlarını koruma derneklerine yardım yapmış, aktif olarak bizzat bulunmuş sayısız destek, vermis/vermeye devam edecek bir insan olarak: TÜrkiye'de hayvanseverlik bile (kendini en ileri görüşlü en özgürlükçü sayanın bile sahip olduğu gibi) faşist düşünceden hallice. Bu kavgacı ve kutuplaşmış haliniz, bilmeden her şeye bodoslama atlayan tavırlarınız, çok güzel bir amaç olan hayvanseverliğinize de yansımış... Yoksa asıl söylemin ne amaçla, kim amaçlı olduğunu anlamayacak kadar "çok zeki"(!) olamazdınız. Veya işinize öyle geldi... Neyse hep söylerim doğayı sevin, hayvanları sevin, insanları da sevin... Ama en önemlisi kendinizi sevin. Sevin ki, başka insanlara kötu sözler söylemeye yeriniz kalmayacak şekilde hazım ve sevgi dolsun küçücük yüreğinize... Kötülük kötülük çeker. "Fiilen" de insan olmanızı tavsiye ederim...

Fotoğraf: 08/05/2014 Yade 3 aylıkken...