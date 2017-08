 Zengin olma hikayesiyle gaza getiren 5 film

Sosyal Ağ (The Social Network – 2010)

Filmin konusunu hepiniz iyi biliyorsunuz: Facebook’un kurucusu Mark Zuckenberg’in hayatı. Ama nasıl bir hayat? Sadece bir öğrenciyken bulduğu muhteşem fikri büyütüp bir dünya devine dönüştüğü anı görünce insanı gazdan gaza sürükleyen bir hayat. Bir fikir bulsak biz de şöyle de köşeyi dönsek! İyi olmaz mı?

JK Rowling’in Öyküsü ( Magic Beyond Words: The JK Rowling Story – 2011)

Özellikle yazmak gibi bir hayali olan insanların mutlaka izlemesi gereken film Harry Potter’ın yaratıcısı Rowling’in hikayesini anlatıyor. Hırçın bir zengin olma hikayesinden çok daha naïf bir doğası var dolayısıyla. İnsanın içindeki yeteneği keşfetmesinin de onu zengin yapabileceğine kanıt çok hoş bir başarı hikayesi.





Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can – 2002)

Leonardo DiCaprio’nun adeta devleştiği bu film biraz dolandırıcılık üzerine kurulu ama yine de iyi bir zengin olma hikayesi. En azından Leo yeteneği had safhada olan bir dolandırıcı. Bu nedenle kendisi mazur görülebilir. İzlerken bir saniye bile gözünüzü ayıramayacağınız aksiyonu da senaryosu da tadında harika bir film.





Para Avcısı (The Wolf of Wall Street – 2013)

Zengin olmalı her filmde oynamış Leonardo DiCaprio bu filmde de karşımızda. Ancak bu defa yönetmen koltuğundan başka bir deha olan Martin Scorsese oturuyor. Amerikan Borsası’nın efsane isimlerinden biri olan Jordan Belfort’un yaşam hikayesinden esinlenen filmde, bir borsacının yatırımcılarının paralarını biraz iç ederek nasıl zengin olduğunu anlatıyor. Bu kısmı örnek alınmasa da zengin olduktan sonra para nasıl ezilir, bunu görmek için izleyebilirsiniz.





Jobs (2013)

Steve Jobs’un hayatını anlatan film zengin olmak için aslında gerekli olan en önemli şeyin biraz şansın yanında büyük oranda inanç olduğunu anlatan inanılmaz gaz bir film. Eğer bir fikriniz varsa ve bunu doğru zamanda doğru yerde birilerine ulaştırabildiyseniz geriye sadece inatla onun peşinden koşmak ve pes etmemek kalıyor. Bu sizi zengin yapar mı bilmiyoruz ama fena yaşamazsınız bunu biliyoruz.