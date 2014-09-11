Zahide Yetiş'e canlı yayında kına

Muhteşem kına gecesinin ilk bölümü programın sonunda başladı. Zahide Yetiş kınası yakılmadan önce adetler gereği kayınvalidesinden altınını almadan avucunu açmadı. Kınada Türk adetlerine göre testiler kırıldı, halaylar çekildi. Zahide Yetiş annesi ve kayınvalidesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Anne kız birbirlerine sarılıp ağladılar.

HER ŞEY ANNEM İÇİN

Zahide Yetiş, neden canlı yayında kına yaptığını 2. Sayfa programında anlattı " Her şey annem için.. Huzurlu ve mutlu olsun diye. Annemin bir rahatsızlığı var, kemoterapi görmeye devam ediyor. Doktorundan izin aldık, yanımda olmak istedi. Annem de kayınvalidem de hem yaşları hem hayalleri itibariyle birbirlerine çok yakınlar. Tek arzuları bizim muradımızı örmek, torun sahibi olmak. Sevdiğim adamla evleniyorum, Allah nazarlardan korusun, dilimi ısırıyor. "





Bedia Akartürk'ün türküleri eşliğinde gerçekleştirilen kına gecesinde oldukça duygusal anlar yaşandı. Kınada kendisi gibi evlenecek olanlara 'Akan gözyaşlarınız gözünüzden akan son yaşlar olsun, yüzünüz hep gülsün'' dedi. Yayında başlayan kına dostlarıyla birlikte tüm gece boyunca devam etti.

Kınanın sonunda damat stüdyoyu bastı.