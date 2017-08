Gizem Kayalı ve Onur Seyit Yaran Ömür Gedik'e konuştu

Gizem önce seni tanıyalım...

Gizem Kayalı: 22 yaşındayım. İstanbul doğumluyum ama Kırklareli’nde yaşıyorum.

Kaç yaşından beri fark ediliyordun?

Gizem Kayalı: Lisede de uzundu boyum, o nedenle göze çarpıyordum. Dört yıldır da profesyonel olarak modellik yapıyorum. 2012’de başladım.

Aileden destek gördün mü?

Gizem Kayalı: Annem hep yanımda. En büyük destekçim.

Yarışmaya dönelim... Kaç aşamadan geçiyor modeller?

Gizem Kayalı: Başvuruyorsun. İlk eleme fotoğrafla oluyor. Sonra yarı final oluyor, ardından final...

Boyun kaç Gizem?

Gizem Kayalı: 1.84 cm.

Bacak boyun?

Gizem Kayalı: 1.13 cm.

Basket oynadın mı?

Gizem Kayalı: Bir sene oynadım ama boy ve fizik genetik. Zayıf kalmak için de pek bir şey yapmıyorum.

Yemek yemez misin?

Gizem Kayalı: Yemem, yaparım. Mutfak kısmında olmak hoşuma gidiyor. Terapi gibi.

Özel bir diyetin var mı?

Gizem Kayalı: Her şeyi az yemek zorundasın. Bu herkes için geçerli...

Spor?

Gizem Kayalı: Haftada iki-üç gün fitness ve pilates yapıyorum.

Onur biraz da sen anlat...

Onur Seyit Yaran: Ben İstanbul doğumluyum. Babam Ordulu, annem Sivaslı. Ben de çocukluğumda hep sporun içindeydim.

Saçların, duruşun, James Dean’e benziyor. Söyleyen oluyor mu?

Onur Seyit Yaran: Evet bu aralar herkes beni ona benzetiyor. Ben de çok beğenmeye başladım o aktörü.

Sporla aran iyiymiş...

Onur Seyit Yaran: 8 sene lisanslı futbol oynadım, sporun içindeydim. Hep ön planda olma, sivrilme isteğim vardı. Geçen sene karar verdim ve başladım modelliğe.

Daha önce ne olmak istiyordun?

Onur Seyit Yaran: Aslında hep kafamda modellik ve oyunculuk vardı. Onun dışında sporun içinde olduğum için antrenörlük düşünüyordum.

Üniversite hayatınızdan söz edelim biraz da...

Gizem Kayalı: İstanbul Üniversitesi Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi okuyorum ben. İkinci sınıf. Ama yoğun tempodan dolayı dondurdum okulu.

Onur Seyit Yaran: Ben de Haliç Üniversitesi Spor Akademisi’nde okuyorum. Üçüncü sınıftayım. Aynı sebeple ben de kaydımı dondurmak zorunda kaldım.



İLERİDE OYUNCULUK

YAPMAK İSTİYORUZ

Hayalleriniz neler?

Gizem Kayalı: Best Model sonrası oyunculuk da yapacağız. Modelliği bırakır mısın diye çok soruluyor. Ben yurtdışında da modellik yapmak istiyorum. Fiziğim müsait. Dünya standartlarına daha uygun.

Nedir dünya standartları?

Gizem Kayalı: İnce, uzun ve narin görünmek. 1.80 üzeri oluyor genelde. Daha kısalar moda haftalarında yer almıyor.

Balıketi manken modasına ne diyorsun?

Gizem Kayalı: Güzel bence. Onlar da bazı kesimlere hitap ediyor.

Erkeklerde yok değil mi?

Onur Seyit Yaran: Çok yok. Erkeklerde çok kaslı da istenmiyor.

Onur sen mankenlik yapıyor musun?

Onur Seyit Yaran: Ufak bir geçmişim oldu ama artık oyunculuk istiyorum. TV’ye yakıştığınızı hissettiğiniz zaman oyunculuk yapmak istiyorsunuz. Diğer best modeller gibi. Bize örnek oldular.

Senin örnek aldıkların kim?

Onur Seyit Yaran: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy.

Oyunculuk eğitimi alıyor musunuz?

Onur Seyit Yaran: Evet, başladık. Zor ama... Sonuçta farklı bir karaktere bürünmeniz, devamlı ezber yapmanız gerekiyor.

Ne oynamak istersiniz?

Gizem Kayalı: Yakışıklı bir çapkını oynamak istiyormuş arkadaş (gülüyor).

Onur Seyit Yaran: Çapkın olmak istiyorum.

Niye, çapkın mısın?

Onur Seyit Yaran: Yok. Olmadığım için oynamak istiyorum.

KARİYER ODAKLIYIZ

SEVGİLİMİZ YOK





Aşk hayatınız nasıl gidiyor?

Gizem Kayalı: Benim erkek arkadaşım yok.

Onur Seyit Yaran: Benim de kız arkadaşım yok.

Yoğunluktan mı yoksa böyle söyleme zorunluluğu mu var?

Gizem Kayalı: Kariyer odaklıyız şu an.

Bayağı sert bir yapın var?

Gizem Kayalı: Duvarlarım var. Koç burcuyum. Bütün özelliklerini taşıyorum. Yapmacık insanları sevmiyorum.

Sen?

Onur Seyit Yaran: Oğlak.

İnatçı mısın?

Onur Seyit Yaran: Biraz.

Senin neden sevgilin yok.

Onur Seyit Yaran: Ben de kariyer odaklıyım.

Kızları üzen bir tip misin?

Onur Seyit Yaran: Hayır...

Gizem Kayalı: Doğruları söyle. Valla ben söylüyorum, zorum. Her anlamda zorum.

HOBİLERE VAKiT KALMADI

Günlük hayatınızda neler yaparsınız?

Onur Seyit Yaran: Yarışma süreci boyunca hobilerime ayıracak pek vakit bulamadım. Yarışmadan önce hobilerim vardı tabii. Futbol oynardım, sinemaya giderdim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, bir yerlere gitmeyi severdim. Farklı ülkeler ve kültürler keşfetmeyi de seviyorum.

Gizem Kayalı: Ben yemek yapmayı, ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Abim var, benden 7 yaş büyük. Annem olmasa da o hep yanımda.

İYİ GÖZÜKMEK İÇİN KENDİNİ YAĞLAYANLAR OLUYORDU

Modelliğin yaşı var mı sizce?

Onur Seyit Yaran: Yok. Her yaştan modele ihtiyaç olabilir.

Gizem Kayalı: Formla da ilgili o bence. Yaş aldıkça belki çok daha iyi olabiliriz.

Yarı final nasıl geçti?

Onur Seyit Yaran: Bence en zoru yarı finaldi. Kendini yağlayanlar oluyordu iyi gözükmek için. 500, 600 erkeğin bir salonun içinde birbirini yenmeye çalıştığı garip bir ortam.

Sen seçileceğini düşünüyor muydun?

Onur Seyit Yaran: Anlık bir özgüven geliyordu. Bazen yanımdakine bakıp benden daha iyi moduna giriyordum.

Neden seçildin sence?

Onur Seyit Yaran: Sanırım enerjiden. Pozitif olduğum, gülümsediğim için...

Gizem Kayalı: Bizim de yarı final çok kalabalıktı. Birbirine bel, bacak boyunu soranlar vardı.

Sen niye seçildin dersin?

Gizem Kayalı: Sanırım önceden modellik yaptığım için catwalk tecrübem etkili oldu. Ölçülerim de Avrupa standartlarında.

Ne gibi?

Gizem Kayalı: Kalça 88. Türk standardı değil, bayağı ince.

Bu yarışmadaki rakiplerinize baktınız mı?

Onur Seyit Yaran: Birkaçına Instagram’dan denk geldim.

Birinci olur musunuz sizce?

Gizem Kayalı: İsterim. İddialıyız.

Onur Seyit Yaran: Zafere koşacağız, iddialıyız.

Ve son olarak Best Model yarışmalarının kurucusu Erkan Özerman ile ilgili birkaç cümle alayım sizden...

Onur Seyit Yaran: Erkan Özerman bana enerjik olmayı, disiplinle bu mesleği yapmam ve asla vefasız olmamam gerektiğini öğretti.

Gizem Kayalı: Erkan Özerman her şeyin başının eğitim olduğunu, insanın kendine sürekli bir şeyler katıp ilerlemesi gerektiğini öğretti.