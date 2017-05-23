 “Yüzyılın Aşkı”nı tanıttı

Sinan Akçıl, önceki gece yeni albümü ”Yüzyılın Aşkı” için özel bir davet düzenledi. Les Ottomans Otel’de yapılan tanıtıma Demet Akalın-Okan Kurt, Fettah Can, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler katıldı. Albüme adını veren şarkıda Akçıl’la düet yapan Serdar Ortaç ise davete katılamadı. Ortaç, konser için bulunduğu Miami’den canlı bağlantı ile Akçıl ve konuklara selam verdi. Şarkıcı, sevgilisi Otilla’nın konseri olduğu için davete katılamadığını söyledi: “Bükreş’te konseri var. Ona sevgiler gönderiyorum.”

HAMİLELİKTEN BİR ŞEY ANLAMADIM

Fettah Can, geceye 4 aylık hamile olan eşi Cansu Kurtçu ile katıldı. Hamileliğinin rahat geçtiğini belirten Kurtçu, “Şu anda heyecan yok, dört aylık oldu ve henüz pek bir şey anlamadım” dedi.

BU BİLEKLİK OLMADI

Geceden erken ayrılan Demet Akalın, kolundaki bilekliği gösterek Sinan Akçıl’a laf attı. Bilekliği Akçıl’ın hediye ettiğini belirten şarkıcı, “Bu bileklik bunların yanına olmadı, toz şeker gibi duruyor. Kesin Sinan’a hediye geldi, o da bana hediye etti. Bu Demet Akalın’a gelmez, o yüzden geceden erken ayrılıyorum” diyerek kahkaha attı.

ORTALIĞI KARIŞTIRMAYIN

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’a Demet Akalın’ın “3 Adam’ı sevmiyorum” sözü hatırlatılınca ikili, muhabirlere “Ortalığı karıştırmayın” dedi.

Geceye katılamayan Serdar Ortaç, Miami’den canlı bağlantı ile konukları selamladı.

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