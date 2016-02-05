Mustafa Koç’un cenazesinde turuncu renkteki ilginç gözlük takan kişinin kim olduğu geçtiğimiz hafta en çok merak edilen konu olmuştu. Tüm medya ve internet siteleri, “Mustafa Koç’un cenazesindeki esrarengiz kişi kim” diye başlık atınca bu kişinin Londra’da yaşayan Türk tasarımcı Cemil Dinçmen olduğunu yazmıştım.

Benim de daha önce de “Yüzüklerin Efendisi” diye haber yaptığım Cemil Dinçmen, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kendisi gibi tasarımcı olan nişanlısı Ece Şirin ile yürüyüş yapan Dinçmen, bu kez de elindeki gürz şeklindeki zincirlerle dikkatleri üzerine çekti.

Kendisinin tasarladığı turuncu gözlükler ile bu şekilde gündeme gelmesine şaşıran Cemil Dinçmen, elindeki gürz şeklindeki zincirin birinin ucunda kalem diğerinde de telefon olduğunu söyledi.

Tasarımları Londra’daki Harrods’ta satılan Bee Goddess’ın sahibi Ece Şirin’in nişanlısı Cemil Dinçmen, yüzüklerini sadece kendisi için tasarladığını, satılık olmadığını söyledi.