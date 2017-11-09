Yüz Yüze bitti!

Show TV, geçen hafta sadece 2 bölüm yayınladığı "Yüz Yüze" dizisine düşük reytinglerinden dolayı 1 ay ara verme kararı almıştı.

Bu sürede başrolünü Birkan Sokullu ve Sinem Kobal'ın paylaştığı dizinin senaryosu yeniden revize edilecek ve bir dizi değişiklik yapılacaktı. Ancak akşam saatlerinde flaş bir gelişme oldu.

Medyatava'da yer alana habere göre; kanal yönetimi "Yüz Yüze'ye devam değil, tamam" dedi ve büyük umutlarla başlanan projeyi bitirme kararı aldı.