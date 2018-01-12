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    Yuvayı iyi insan yapar

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Yapılardan kuş yuvalarının eksik edilmediği günlerden kuşların ev bellediği yerlere hoyratça binalar dikilen zamanlara geldik. Sonuç: Hızla büyüyen şehirler bir yanda, azalan kuş nüfusu ve buna paralel olarak düşen hayat kalitemiz öte yanda... Neyse ki insan hatalarından dönmesini de bilen bir canlı. Vakıf Katılım’ın düzenlediği yarışma buna iyi bir vesile olabilir.

    Kuş evleri, Türk mimari geleneğinin önemli bir parçası.

    Yuvayı iyi insan yaparEskiden insanlarla birlikte yaşayan leylek, güvercin, kumru, kırlangıç, serçe gibi kuşlar kutsal kabul edilen ve sevilen hayvanlardı. Onları rahatsız etmek, öldürmek günah, yuva yapmalarına yardım etmek sevaptı. Türkler için bu kuşların her birinin güzel bir anlamı vardı: Leylek sıcak memleketlerden geldiği için kendisine ‘hacılık’ kondurulmuştu. Kumru ve güvercinin sevdalıları koruduğuna inanılırdı. Kırlangıçlarınsa yuva yaptıkları evin yanmasını engellediği düşünülürdü.

    Yuvayı iyi insan yapar
    Vakıf Katılım’ın genel müdürü İkram Göktaş (Fotoğraf: Murat Şaka)

    Peki siz en son ne zaman serçe sesiyle uyandınız? En son ne zaman etrafınızda kırlangıçlar, sakalar dans etti? Farkında olmasak da yaşamı paylaştığımız canlıların sayısı hızla azalıyor, hayatımıza kattıkları güzellikler yerini nostaljiye bırakıyor. Giderlerken şefkat, merhamet gibi değerleri de birlikte götürüyorlar.
    Eskinin güzelliklerini bugüne taşımanın güzel bir vesilesi var bugünlerde: ‘Kuş Evleri Tasarım ve Fotoğraf Yarışması’. Bu etkinlikle Türk mimari tarihinin değerli bir parçası olan kuş evleri kültürünü yeniden canlandırmayı hedefleyen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Kuş evlerinin amacı, uçsuz bucaksız göklerde özgürce kanat çırpan ama bir o kadar da yalnız ve korumasız olan kuşlara barınak sağlamaktı. Biz de bu kültürü yeniden canlandırmak istiyoruz. Onlar varlıklarıyla hayatımıza sadece güzellik katmıyor, toplumun da daha vicdanlı ve merhametli olmasını sağlıyor” diyor.

    Yuvayı iyi insan yapar

    Park ve bahçelerde uygulanabilecek tasarımlar...

    ◊ Amatör ve profesyonel olmak üzere iki dalda düzenlenecek yarışma; ahşap, taş ve seramik malzeme kategorilerinde tasarımları kabul edecek.
    ◊ Yarışma komitesi geleneklerimizi yansıtan, taş yapıların dış yüzeylerine yerleştirilmiş kuş evlerinin günümüze uyarlanmış yeni tasarımlarını bekliyor.
    ◊ Projeyle, belediyelerin park ve bahçelerde uygulayabileceği tasarımların üretilmesi amaçlanıyor.
    ◊ Katılmak isteyenler çalışmalarını 5 Şubat-23 Mart 2018 tarihleri arasında teslim edebilir.
    ◊ Toplam ödül, 66 bin lira.
    ◊ Tasarım yarışmasıyla eşzamanlı olarak ‘Osmanlı’dan Günümüze Kuş Evleri Fotoğraf Yarışması’ da düzenlenecek. Dereceye giren fotoğraflar projenin ödül töreninde sergilenecek. Kuş evleri fotoğraf yarışmasında dereceye giren kişilere de toplamda 19 bin liralık ödül verilecek.
    ◊ Kuş yuvası tasarım yarışması için başvuru adresi: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul
    ◊ Fotoğraf yarışması başvuru: ortakgecmisortakgelecek.com.tr

    Etiketler: kuş evi
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