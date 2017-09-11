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Hürriyet >Ekonomi>Yunanlılar, Türkiye'den ev almak için harekete geçti

Yunanlılar, Türkiye'den ev almak için harekete geçti

Hürriyet Haber
11.09.2017 - 15:47 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 15:52

EKİM ayında 32 yılı geride bırakmaya hazırlanan TURYAP, Türkiye vatandaşlarının yoğun bulunduğu 30 ülkede temsilcilik açacak.

Özellikle Yunanistan temsilciliğine son günlerde talep oldukça fazla. Konu ile alakalı TURYAP franchise satış müdürü Sezer İkizoğlu şunları söyledi: "Emlak fiyatları açısından cazibe merkezine dönüşen Yunanistan, turizmin de etkisiyle emlak satışları ile ön plana çıkıyor. Krizin etkisi sayesinde emlak fiyatlarındaki düşüşü avantaja dönüştürmek isteyen ve Türkiye’deki emlak piyasasındaki hareketi gören Yunanlı kadın girişimci TURYAP’ın Atina temsilciliğini açtı.

AB üyesi Yunanistan’da emlak sahibi olunarak ileriki aşamada AB vatandaşlığına uzanan  yolda ; vize kolaylığı sayesinde dünyayı gezmek isteyen vatandaşlarımıza imkan sağlayabiliyor" dedi.

İkizoğlu konu ile ilgili açıklamasının devamında " Son günlerde Yunanlı zenginlerin İstanbul’dan özellikle Adalar bölgesinden ev almak için Atina temsilciliğimize başvurmaları da ayrıca iki ülkenin dostluğu adına güzel bir gelişmedir.  Bunun haricinde İstanbul’un boğaz kesiminde ev almak isteyen Yunanlı zenginler fiyat araştırması için temsilciliklerimizi arıyorlar " şeklinde konuştu.

 

Etiketler: TURYAP , Sezer İkizoğlu , AB vatandaşlığı
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