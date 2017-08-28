Yol göstericim Şener Abi

KAFA dergisi, eylül sayısında kapağına Yeşilçam’ın usta oyuncusu Şener Şen’i taşıdı.

Derginin bu sayısında Uğur Yücel’in Şen’le ilgili kaleme aldığı yazı da yer aldı. Yücel, usta oyuncu için şu ifadeleri kullandı:

“Yol göstericim oldu. Dost olduk. Hayatımda en çok güldüğüm insandır. Bütün efendiliği, terbiyesinin yanında deli enerjisi vardır. Bunca yıllık dostluğumuzda çaktırmadan izledim hep onu. Hani felsefenin kozmopolit dediği evrene ait insanlardan biri o. Durmadan akan bir nehir. Keşke dediğim tek şey, dünya onu daha çok tanısaydı. Ama daha genciz. Yaparız. Seyircilerden sokakta duyduğum en yoğun soru ‘Şener Şen’le ne zaman film yapacaksınız?’ oluyor. Bir meyhane akşamında ‘Şener Abi, bir senaryo tasarlıyorum, seni düşünerek yazayım mı başrolü?’ dedim. Gerildi. ‘Uğur teklif böyle yapılmaz, yaz senaryoyu getir koy önüme. Bak Yavuz’a’ dedi. Böylesine yakın bulduğu, yolculuk paylaştığı birine verdiği cevap onun aynı zamanda mesleğine ne kadar özen gösterdiğini açıklıyordu.”