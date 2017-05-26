Şener Şen Yol Ayrımı filmiyle dönüyor

YAVUZ Turgul’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, yapımcılığını ise TMC’nin üstlendiği “Yol Ayrımı” filminin çekimlerine başlandı.

Filmde başrolü Turgul’un daha önce “Eşkıya”, “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”, “Muhsin Bey” ve “Av Mevsimi”nde de birlikte çalıştığı Şener Şen üstlendi.



Şener Şen'in başrollerini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Çiğdem Selışık Onat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Tilbe Saran, Şerif Erol, Ruhsar Öcal, Mert Fırat ve Defne Kayalar’ın da yer aldığı filmin çekimleri İstanbul’da tamamlanacak.

Şener Şen, filmde başrolü Çiğdem Selışık Onat, Defne Kayalar, Mert Fırat ve Ruhsar Öcal ile paylaşıyor. Film, tüm hayatını babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adayan Mazhar Kozanlı’nın geçirdiği ağır trafik kazasının ardından yaşadıklarını beyazperdeye taşıyacak. Kazadan sonra hayatında önemli bir yol ayrımına gelecek olan Mazhar’ın önündeki en büyük engel, ailesi olacak.