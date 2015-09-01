Yitik Kuşlar vizyona hazır

Renk düzeltmesi ve görsel işlemleri Hollywood’un son teknolojileri kullanarak yapılan ve “James Bond: Skyfall”, “Hızlı ve Öfkeli 7” gibi birçok yapımda imzası bulunan Oscar ödüllü Hollywood E-Film Laboratuvarı’nda tamamlanan film, 30 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Kara Kedi Film’in, yönetmenliğini Aren Perdeci ve Ela Alyamaç’ın üstlendiği film, Bedo ve Maryam adlı iki kardeşin bir gecede kaybettikleri ailelerini arama öykülerini beyazperdeye taşıyacak.