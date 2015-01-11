Yılmaz Güney'in mezarı getirilecek mi

Batman 5. Yılmaz Güney Kürt Kısa Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Sayılı, 1984'te Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybeden ve aynı şehirde defnedilen ağabeyinin mezarının Türkiye'ye getirilmesi için henüz şartların oluşmadığını savundu.
Bu yöndeki talebin kendisi tarafından ortaya atılmadığını dile getiren Sayılı, "Baba köyüm Desman'ı ziyaret ettiğimde, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ilçe başkanlarıyla bir araya geldik. Bana, 'Yılmaz ağabeyimizin mezarı neden getirilmiyor abla' dediler. Bu benim fikrim değildi. Yılmaz Güney'in hayranlarının Türkiye topraklarında Yılmaz Güney gibi Ahmet Kaya'mızın, Nazım Hikmet'imizin, onun gibi aydınlarımızın, Güney gibi düşünenlerin mezarlarının getirilmesi isteniliyor" diye konuştu.
Ağabeyinin mezarının getirilmesini istediğini ama nihai kararı verecek kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Sayılı, şunları kaydetti: "Kardeşi olarak ben de istiyorum ağabeyimin mezarının Türkiye'ye getirilmesini. Buna karar verecek olan Yılmaz ağabeyimin eşi Fatoş Güney ve çocuklarıdır. Hükümet kanadından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ile görüştük. Uslu, 'Bu konuda hükümet olarak yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen ne geliyorsa, sizin bu talebiniz bize resmi olarak başvurulduğunda biz elimizden gelen katkıyı ve çalışmayı yaparız' dedi."
Ağabeyinin eşi Fatoş Güney'in, mezarın getirilmesine şu an için karşı olduğunu aktaran Sayılı, "Fatoş yengem, 'Bu nereden çıktı? Ben şu an istemiyorum' dedi. Haklıydı, ben de haklı buluyorum. Bu düşüncesini saygı ile karşılamak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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