Yıldızlı Geceler başlıyor

Yerli ve yabancı bir çok ünlü ismi müzikseverlerle buluşturacak olan etkinlikte ZAZ, Candan Erçetin, Hande Yener, Sibel Can, Mario Farantouri&Alexandros Karozas, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Ferhat Göçer & Anjelika Akbar, Volkan Konak, Mustafa Ceceli, Aşka Dair Şarkılar, Bülent Ortaçgil&Birsen Tezer& Hüsnü Arkan, Goran Bregovic, Halil Sezai & Yasmin Levy, Funda Arar, Sertab Erener, Göksel, Murat Dalkılıç ve İlhan İrem gibi birbirinden ünlü isimler yer alacak.

Yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin de en ünlü ve prestijli sahnesi olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, birbirinden ünlü yerli ve yabancı sanatçılarla dolup taşarken ilk kez özel sahne gösterilerine de ev sahipliği yapacak.

CANDAN ERÇETİN’DEN 2 KONSER

7 albüme ve dillerden düşmeyen sayısız şarkıya imza atan sevilen şarkıcı Candan Erçetin, 2 muhteşem konser ile Turkcell Yıldızlı Geceler sahnesinde olacak.

Hande Yener’in merakla beklenen showları, Nil Karaibrahimgil’in rengarenk dünyası vebitmek bilmeyen enerjisi, Ferhat Göçer ile Anjelika Akbar’ın müzikal dostluğu, Halil Sezai ile Yasmin Levy’nin birlikte ilk konserleri, Bülent Ortaçgil,Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan’ın Açıkhava’daki ilk performansları, Sibel Can’ın yeni yaşını karşılayacağı doğum günü gecesi, Maria Farantouri’nin dünyaca ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis’in 90. yaşına ithafen hazırladığı tribute konseri,Funda Arar’ın geniş repertuarı, Sertab Erener’in sürpriz programı, Emir Kusturica filimlerine yaptığı harika müziklerlerle hafızalara kazınan Balkan Müziği’nin yaşayan efsanesi Goran Bregovic, Karadenizrüzgarı Volkan Konak, Türk Pop Müziği’nin en sevilen isimlerinden Yalın, Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç,‘Aşk Sensin’ konseriyle zaman ötesi başyapıtlarını seslendirecek olan İlhan İrem, buğulu sesiyle Göksel,geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak bir araya gelen ve yoğun istek üzerine bir kez daha aynı sahnede buluşacak olan Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Kutsi ve Hüsnü Şenlendirici ile Aşka Dair Şarkılar, bu yılın diğer sürprizlerinden sadece bazıları.

İşte Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri:

28 Temmuz ZAZ

29 Temmuz CANDAN ERÇETİN

30 Temmuz CANDAN ERÇETİN

31 Temmuz HANDE YENER

1 Ağustos SİBEL CAN

2 Ağustos MARIA FARANTOURI-Tribute to Mikis Theodorakis 90th Birthday & More! Special Guest: ALEXANDROS KAROZAS

3 Ağustos NİL KARAİBRAHİMGİL

4 Ağustos YALIN

5 Ağustos FERHAT GÖÇER&ANJELİKA AKBAR

6 Ağustos VOLKAN KONAK

7 Ağustos MUSTAFA CECELİ

8 Ağustos AŞKA DAİR ŞARKILAR

10 Ağustos BÜLENT ORTAÇGİL&BİRSEN TEZER&HÜSNÜ ARKAN

11 Ağustos GORAN BREGOVIC

12 Ağustos HALİL SEZAİ-YASMIN LEVY

13 Ağustos FUNDA ARAR

14 Ağustos SERTAB ERENER

15 Ağustos GÖKSEL

16 Ağustos MURAT DALKILIÇ

5 Eylül İLHAN İREM