“Yılda 31,4 milyarın üzerinde ekmek israf ediyoruz”            

Ekmek israfının fazla olduğuna vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 2013 yılında ekmek israfı üzerine yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına göre 250 gramlık standart ekmek üzerinden Türkiye’de günde 22 bin 719 ton, yılda 8,29 milyon ton, günde 90,9 milyon adet, yılda 33,2 milyar adet ekmek üretiliyor.

Tüketim günde 21.496 ton, yılda 7,85 milyon ton, günde 86 milyon adet, yılda 31,4 milyar adet. İsraf edilen ekmek miktarı ise günde 1.223 ton, yılda 447 bin ton, günde 4,9 milyon adet, yılda 1,79 milyar adet. Yani üretilen ekmeğin yüzde 5,4’ü israf edilmiş oluyor. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan göçler ve artan nüfus göz önünde alınınca günlük israfın 5,2 düzeyinde olduğu tahmin ediliyor” diye bilgi verdi.

“EN ÇOK EKMEK İSRAFI FIRINLARDA VE HANELERDE MEYDANA GELİYOR”

En çok ekmek israfı yapılan alanın fırınlar olduğunu hatırlatan Palandöken, “Bir günde israf edilen 5,2 milyon adet ekmeğin; 3 milyonu fırınlarda, 1 buçuk milyonu evlerde, 0,5 milyonu ise personel ve öğrenci yemekhaneleri ile lokanta ve otellerde israf ediliyor. Bu israfın temel sebeplerinin başında ise yerel yönetimlerin haksız olarak fırıncçı esnafı ile yaptığı rekabet gelmektedir. Bir diğer sebeb ise hanelerin fazla ekmek almasından kaynaklanıyor.Bunun uçun yerel yönetimler mutlaka bu haksız rekabete son vermelidir. Ekmeğin uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesi ya da bayat ekmeğin ne şekilde değerlendirileceğinin bilinmemesi de israfa en çok yol açan sebepler arasında. Dinimizde de israf haram kılınmıştır. Evimizde fazla veya bayatlamış ekmeği tost, köfte harcı, peksimet ve bu kurban bayramında et suyu ve benzeri şekillerde değerlendirerek israfın önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.

“GÜNDE İSRAF EDİLEN 5,2 MİLYON EKMEK İLE 4,5 MİLYON KİŞİ DOYAR”

İsrafın önüne geçilmesi için yeni kampanya ve projeler üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Palandöken şunları söyledi: “2013 yılında yapılan yüzde 18'lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 milyar TL kazandırılmış. Bu oranın artırılması için israfa karşı mücadele televizyonlarda gösterilen kamu spotları ile desteklenmelidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan ve TESK olarak destek verdiğimiz israfı önleme kampanyası gibi yeni kampanyalar yapılmalıdır. Günlük israf edilen 5,2 milyon adet ekmek ile 4,5 milyon kişinin 1 günlük ihtiyacı giderilebilir. Bu duyarlılık ile israfla her alanda savaşmalıyız.”