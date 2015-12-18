Yılbaşında hangi ünlü nerede çıkıyor

Dev sahne

Hande Yener, Beşiktaş Belediyesi’nin organizasyonuyla Akmerkez’in önünde halk konseri verecek. 31 Aralık gecesi İstanbullulara büyük bir görsel şov ve müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Yener’e konserde 30 kişilik dans ekibi eşlik edecek. Konser için 500 metrekarelik dev bir sahne kurulacak.

İki yerde birden

Demet Akalın, yılbaşı gecesi iki yerde birden sahne alacak. Şarkıcı ilk olarak saat 21.00’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te konser verecek. Ardından soluğu Ataşehir’deki Afro Club’ta alacak. Saat 01.30’da başlayacak konserde Akalın, DJ Suat Ateşdağlı eşliğinde sevilen şarkılarını söyleyecek.

Yeni yılda İzmir'de

Murat Dalkılıç, yeni yılın ilk gecesini İzmir Arena’da sevenleriyle karşılıyor. Kendisi de İzmirli olan şarkıcı, hareketli şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Zorlu ile eğlence

Banu Zorlu, İstanbul Martı Hotel’de sahneye çıkacak. 20.30’da konserine başlayacak olan Zorlu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalacak.

Zamanda yolculuk

Türk pop müziğine yön veren efsane grup MFÖ, yeni yılda Suada Club’ta sahneye çıkacak. Grup, unutulmaz şarkılarıyla konukları zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Yeni yıla MFÖ şarkılarıyla girmek istiyorsanız, yerinizi

bir an önce ayırtın.

Şölen gecesi

Ziynet Sali, Cevahir Otel Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verecek. 2 bin kişilik salonda konser verecek olan şarkıcı gecede Cengiz Abazoğlu imzalı 3 kostüm değiştirecek. Sali, programı öncesi de hayli iddialı konuştu: “Yılbaşı konseri değil bir şölen gecesi hazırlıyorum, 6 saatlik dolu dolu bir program ile eğlenceye doyacağız.”

Günay’da Şevval Sam var

Toprak Kokusu adlı yeni halk müziği albümünü çıkaran Şevval Sam, yılbaşı gecesi Şişli’de hizmet veren Günay Restorant’ta sahne alacak. Sam, yeni albümündeki türkülerin yanı sıra sevilen şarkıları söyleyecek.

Başkent’te sahnede

Başkent’te metro vagonları ve Kızılay’da sokak sanatçılığı yaparak müzikal yaşamına başlayan Koray Avcı yeni yıla Ankara’da girecek. 2015’te çıkardığı “Aşk İle” albümü büyük beğeni toplayan Avcı, Jolly Joker Yılbaşı Özel konserinde sahne alacak. Genç şarkıcı, her telden şarkılarını Başkentliler ile birlikte seslendirecek.

Orkestrasıyla Ankara’da

Nedim Zeper ve orkestrası Ankara Akman Rönesans’ta yılbaşı konseri verecek.

Dünden bugüne

Bengü, yeni yıla Hilton Convention Hall 1 konseriyle merhaba diyor. Dünden bugüne sevilen şarkıları seslendirecek olan şarkıcıdan önce Dicle Olcay sahneye çıkacak.

Dillerden düşmeyen şarkılar

Soner Olgun, yılbaşı gecesi Baltalimanı’ndaki Portaxe adlı mekanda sahneye çıkacak. Saat 23.00’te programına başlayacak olan sanatçı, saat 02.30’a kadar sahnede kalacak. Olgun, dillerden düşmeyen şarkılarını söyleyecek. Portaxe’de gala yemeği ve limitsiz yerli içki 250 TL’den başlayan fiyatlar ile sunuluyor.

Hitlerin galası

Ünlü aranjör Erdem Kınay ve “Miş Miş” şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Simge, İstanbul’daki Lila’s Lounge Restorant’ta sahneye çıkacak. İkili, “Hitlerin Galası” adlı gecede tempolu şarkılarla konuklarına unutulmaz bir eğlence vaat ediyor.

Kıbrıs’ta ünlüler geçidi

Kıbrıs’ta yeni yıl eğlencesi renkli geçecek. Tarkan’dan Sibel Can’a, Ebru Gündeş’ten Gülben Ergen’e birçok ünlü sanatçı yavru vatanda yılbaşı konseri verecek.



Aşkın Nur Yengi

31 Aralık gecesi Girne’de hizmet veren Acapulco Resort Convention Hotel’de hayranlarıyla buluşacak.

Serdar Ortaç

2016 yılını Cratos Premium Hotel & Casino’da karşılayacak.

Gülben Ergen

“Kalbimi Koydum” adlı yeni albümüyle beğeni toplayan Gülben Ergen’in yılbaşında adresi Merit Park Hotel & Casino...





Funda Arar

Şarkıcı, Merit Crystal Cove Hotel’de konser verecek.

Sibel Can

Yılbaşı konserini Kıbrıs’ın Bafra ilçesinde yer alan Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de verecek.

Yeşim Salkım

Yeni yıla Yeşim Salkım’ın şarkılarıyla girmek istiyorsanız Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yerinizi alın.

7 yıldızlı eğlence

Tarkan, 2016 yılını Kıbrıs’ta karşılayacak. Ünlü şarkıcı, Girne’de açılan 7 yıldızlı Elexus Convention Center’da konser verecek. Konser için büyük sürprizler hazırlayan Tarkan, yine şarkıları ve danslarıyla hayranlarını coşturacak.

Sıla

Girne Malpas Hotel’de konser verecek. Şarkıcının konseri saat 20.00’de başlayacak.

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş, sevilen şarkılarıyla yılbaşında Kaya Artemis Resort Casino’da sahnede olacak.