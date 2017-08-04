Yeni süperstar Aleyna Tilki





1- Farklı şehirlerde çocukluk

Aleyna Tilki anne tarafından Trabzon, baba tarafından Konyalı. Bir kız kardeşi var: Ayça. O da ablasının hamurundan, sanata meraklı. Resim üzerine çalışıyor. Annesi bakanlığa bağlı özel kız öğrenci yurdu işletiyor. Babası askeriyede memur. Dört yaşına kadar Konya’da yaşayan Aleyna, babasının işi dolayısıyla, ailesiyle önce İzmir’e, ardından da İstanbul’a taşınmış.

2- Arkasındaki isim

Aleyna’nın müzik merakının altında yatan tek bir isim var: Sesi en az onunki kadar güzel olan annesi Havva Tilki. Annesi, Aleyna’nın serüvenini şu sözlerle anlatıyor: “Müzikle ilgili aldığı kararlara çevremizden birçok kişi ‘Yapmamalı, daha çok küçük’ diyerek karşı çıkmıştı. Bense o, bu işe ne kadar erken başlar, bu konuda kendini eğitimiyle beraber ne kadar desteklerse daha iyi olacağını düşünüyordum. Aleyna sonuçta karşı da çıksak, eminim yine yapardı bunu.”

3- Müzikle tanışma

Sekiz yaşında yerel bir televizyon kanalının şarkı yarışmasına katıldı. Şarkı bittiğinde tüm salon onu ayakta alkışlıyordu. Aleyna kendi yolunu o zaman çizdi: “Madem bu yaşımda insanlar beni alkışlamak için ayağa kalkıyor, o zaman bundan sonra da şarkı söylemeliyim.” Müzik yapma hayali kuran pek çok isim gibi o da soluğu üç yıl önce ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasında aldı. Yarı finale kadar ilerledi ama hazin son... Jüriye takıldı.

4- Kırılma noktası

Emrah Karaduman onu bu yarışmada izlerken keşfetmiş. Ama o “Aleyna’yı keşfettim” demeyi sevmiyor: “Ben olmasam da o star olurdu. Albümüm için yeni bir ses arıyordum ve ‘Budur’ dedim.”

5- Karizmatik, güzel, dans ediyor, şarkı söylüyor

İlk single ‘Cevapsız Çınlama’nın mimarlarından biri de Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir. İlk karşılaşmalarını ondan dinliyoruz: “Bir gün Bebek sahil yolunda arabayla bir kafenin önünden geçerken Emrah’ı (Karaduman) yanında bir kızla gördüm. Pırıl pırıl ve karizmatik bir kızdı. Hemen Emrah’ı arayıp; ‘Yanındaki kız şarkı söylüyor mu’ diye sordum. Bana YouTube videolarını gönderdi.” Demir’e göre Aleyna bugün her türlü özelliği içinde barındıran bir paket gibi: “İyi dans ediyor, karizmatik ve güzel, iyi şarkı söylüyor, genç...”

6- Fanları ‘Ben de yaparım’cılar

Müzik yazarı Tolga Akyıldız’a göre Aleyna’nın en önemli sırrı, kendi yaş grubunda çokça hayranının olması: “Genç kız hayranlarının; ablaları, teyzeleri yaşındaki pop starlara duydukları yakınlıktan çok daha fazlasını kendi akranları olan, üstelik yaşına uygun bir karizma ve özgüven sahibi Aleyna’ya duymaları şaşırtıcı değil. Gerçek bir yüzleşme yaşıyorlar. ‘Aleyna başardıysa o zaman ben de başarabilirim’ diyorlar. Genç erkek hayranlarının da ‘Keşke bizim sınıfta olsaydı da çıkma teklif etseydim’ diye düşündüklerine eminim.”

7- Kuşağının temsilcisi

Aleyna’nın bir artısı da yeni jenerasyonun zevklerine hâkim olmasında saklı. Menajeri ve aynı zamanda basın danışmanı Önder Sarıahmetoğlu anlatıyor: “Yeni nesil ellerinde telefon ve tabletle doğuyor. İşte Aleyna da onların neyi seveceğini çok iyi biliyor.”

8- Risk almayı biliyor

Peki onu piyasaya yeni giren onca isimden ayıran ve daha da çok parlatan nedir? Şarkının mimarlarından müzisyen ve aranjör Ozan Çolakoğlu’na göre Aleyna’nın ‘risk alabilmesi’ bu farkı yaratıyor. “‘Sen Olsan Bari’ riskliydi; çünkü tarz olarak benzeri olmayan bir şarkıydı. Aleyna’ya ‘Sen bu riski taşıyabilirsin’ dedim. Ayrıca Türk pop müziğinde ‘teenage’ denen kısma hitap eden bir sanatçımız yoktu; Aleyna bu boşluğu doldurdu.”

9- Piyasa bilgisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi Can Kazaz, ‘Sen Olsan Bari’yi ‘sebebini anlayamadığı bir şekilde’, defalarca dinlemiş: “Birkaç döngüden sonra detayların Türkiye dinleyicisini çok iyi tanıyan insanlar tarafından tasarlandığını düşündüm. Şarkının aranjörü Ozan Çolakoğlu’nun kararları olduğunu tahmin ettiğim birçok müzikal seçim ve vokal koçlarının, edit ve miksaj uzmanlarının ince ince çalışmasıyla şekillenmiş bir şarkı. Klibi de tüm bunları destekliyor.”

10- Geleceğin starı olur mu?

Gelecekte neler olur? Bunu Süperstar Ajda Pekkan’dan daha iyi kimse değerlendiremez. Pekkan, Aleyna’nın klibini izleyip çok beğendiğini söylüyor: “Kendini geliştirirse neden yeni bir Ajda daha gelmesin” diyor.

11- Bengü: Hepimiz ona destek olmalıyız

İlk albümünü 21 yaşında çıkaran Bengü’ye soruyoruz Aleyna’yı. Bengü de onun çalışkanlığını, kararlılığını ve yaptığı müziğin arkasında duruşunu destekliyor: “Bu çok uzun ve güzelliklerle olduğu kadar zorluklarla da dolu bir yol; Aleyna yolun çok başında, onun başarılarını takdir etmeli ve daha iyi ve güzeli için ona destek olup yol göstermeliyiz.”

12- Eleştiri yağmuru

Aleyna Tilki, 16 yaşındayken alkollü mekânlarda sahne aldığı için eleştirildi ve uzun süre magazinin gündeminde kaldı. Aleyna o dönemi şöyle yorumluyor: “Bunun bir süreç olduğundan emindim. Ben yine okulda öğrenci, sokakta bir liseliyim, sadece sahnede Aleyna Tilki’yim. Bu yüzden sorun yaşamadım.” Tabii bu arada adı, ilk şarkısında beraber çalıştıkları Emrah Karaduman’la aşk dedikodularına karıştı. Karaduman’ın eski sevgilisi konuştu. Olaylar köpürdü. İkili her defasında arkadaş olduklarını dile getirdi ama nafile... Karaduman’ın, Tilki’nin bir hayranı tarafından bıçaklanması onları yine manşetlere taşıdı. Emrah Karaduman yaşadıklarının arkadaşlıklarına bir zararı olmadığı görüşünde: “Aksine bağımız daha da kuvvetlendi.”

13- Tutkusu Selda Bağcan

Aleyna’nın en büyük tutkusu Selda Bağcan. Röportajlarında da sık sık; “Bağcan’la düet yapmak benim için büyük bir lütuf olurdu” diyor. Bağcan da bu düete sıcak yaklaşıyor: “Düet yapmam için çok talep var. Ama ona ‘Hayır’ demem. O beni ne kadar seviyorsa ben de onu o kadar seviyorum. Tam bir lolita. Sesine ve kendine uygun şarkıları çok güzel yorumluyor. Ona bir dönem yaşından dolayı çok yüklenip ayıp ettiler. Oysa aklı başında bir kız. Bir gece beni rüyasında görüp kalkıp ağladığına dair bir tweet attı. Aradım ve konuştuk. Ses yarışmasında da ‘Gesi Bağları’nı söylemişti. Bana karşı ilgisi çok hoşuma gitti.”

14- Bir haftada 40 milyon tık

Aleyna Tilki’nin ilk klibi ‘Cevapsız Çınlama’ 11 ayda YouTube’da 310 milyon, ikinci klibi ‘Sen Olsan Bari’ bir haftada 40 milyondan fazla tıklandı. YouTube’daki ilk gününde dünyada ilk 10’a kadar yükselmeyi başardı.

15- Psikoloji eğitimi alacak

Yeteneğinden, sesinden bahsettik; peki eğitimi? Psikolojiye ve felsefeye ilgi duyuyor. Şu an lise sonda; sınavlara hazırlanıyor ama konservatuvara gitmek gibi bir hayali yok: “Sadece sesimi korumak için müzik koçlarıyla çalışabilirim. Psikoloji eğitimi almak istiyorum.”

16- Ekibi değişti mi?

Neden artık Emrah Karaduman’la değil Ozan Çolakoğlu’yla çalışıyor? Cevabı Karaduman’dan alıyoruz: “‘Bir iş tuttu; hemen peşinden bir işte daha birlikte çalıştılar’ klişesinden kaçmak istedik. ‘Araya birer şarkı koyalım; sonra birlikte bir şarkı daha yaparız’ dedik, ters köşe gibi. Öyle de oldu. Aley’le (Karaduman ona ‘Aley’ diyor) yeni şarkımız da bitmek üzere; ayrıca Yıldız Tilbe’nin proje albümünde de yine bir düetimiz olacak.”

17- Yabancı dil çalışıyor

Aleyna, bir dünya starı olmak istiyor. Bu yüzden küçük yaşta müzik dünyasına girmenin kendisi için büyük avantaj olduğunu düşünüyor. Sürekli yabancı dil çalışıyor. Kendi deyişiyle ‘vizyonunu geliştirmek’ için elinden geleni yapıyor.

18- ‘Kocaman’ bir şöhret

“İnsanın sevdiği şey korktuğu şey olamaz” diyecek kadar net Aleyna. Şöhretten korkmuyor. Nedenini kendi ağzından dinleyelim: “Ben hep şöhrettim. Popüler bir çocuktum. Şimdi ise bu popülerlik kocaman oldu.”

19- Nereden ilham alıyor?

Biz onu Justin Bieber, Britney Spears gibi isimlerle kıyaslayaduralım, Aleyna bütün bunları elinin tersiyle itiyor: “İnsanlardan değil, doğadan ilham alıyorum.”

20- Sırada romanı var

Parapsikolojiye ve kişisel gelişime meraklı. Küçük yaşlardan beri insanların ruhlarının rengini hissettiğini, uğurlu rakamları bildiğini söylüyor. Yedi yıldır da üzerinde çalıştığı bir kitap projesi var. Adı ‘Deli Kız ve Sigara Yanıklı Dilenci’. Bu kitapta roman ve kişisel gelişim arasında yeni bir kategori yaratmayı hedefliyor. Üç boyutlu yazdığını iddia ediyor: “Bir cümleyi bile anlamak için birkaç sefer okumak lazım.”

21- Güney Kore stili

Bir stilistle çalışmayı tercih etmiyor. Yani onu ne abartılı tuvaletlerle ne de modacıların ona dayattığı kostümlerle göreceksiniz. O, kendi tarzını kendisi belirliyor: “Kesinlikle stilime kimseyi karıştırmıyorum. İnsanlar bana bu konuda bir şey katabilirler ama tarzımı değiştiremezler.” Gazetemizin moda yazarı Aslı Barış, Aleyna’nın en büyük silahının, ‘crop-top’ olduğunu söylüyor: “Dior ve Calvin Klein’a göndermeler yapan üstü, tütüsüyle takımlayarak hem yaşına uygun davranmış hem de sezon trendini yakalamış. Koreli pop yıldızlarına gönderme yapan pijama takımı ve yılın rengi ‘millenial’ pembe pelüş de başarılı.” Modacı Zeynep Erdoğan, Aleyna’nın giyim tarzını yaptığı müziğe ve yaşına gayet uygun buluyor: “Her bir parça ‘gencim’ diye bağırıyor.”