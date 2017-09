Yeni nesil Grease

10 Ekim’de sahnedeler

Haldun Dormen’in yönettiği “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” gösterisi 10 Ekim’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Müzikalin kadrosuna iki sürpriz isim de dahil oldu. Edis ve Gökçe Bahadır, müzikal içinde “Grease”ten bir sahne canlandıracak.







Provalar devam ediyor

İkili, filmde Olivia Newton John ve John Travolta’nın seslendirdiği “You’re The One That I Want” ve “Summer Night” şarkıları ile seyirci karşısına çıkacak. Perran Kutman ve Selçuk Yöntem’in de konuk sanatçı olarak katıldığı müzikalin provaları devam ediyor.