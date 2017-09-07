Yeni Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, 16. yeni bölüm fragmanı

Yeni Gelin yeni sezona ne zaman başlayacak sorusu, 16. bölüm fragmanı ile yanıt buldu. Diziseverlerin merakla araştırdığı konular arasında yer alan Yeni Gelin yeni sezon fragmanında, konak ahalisi Karadeniz yaylasına çıkıyor. Yöresel kıyafetleri giydikten sonra yaylanın altını üstüne getiren Çukurovalılar, değişik maceralara yelken açacak. Peki, Yeni Gelin yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler

Konağın karantina altına alınmasıyla Adana’dan Karadeniz’e giden Bozoklar’ın eğlenceli maceralarının ekrana geldiği tanıtımda Karadeniz’in muhteşem güzelliği büyük beğeni topladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bella seçimini annelikten yana kullanmış; kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına ameliyat olmayı reddetmiştir. Fakat Bella’nın bu fedakarlığı bile konaktaki dedikodu kazanını durdurmaya yetmez. Bella’nın çocuk sahibi olamayışı, öncelikle Asiye’yi harekete geçirir. Oğluna, doğurgan bir gelin bulacaktır. Fakat Kalender hem oğluna, hem de gelinine sahip çıkar. Asiye’nin hevesi kursağında kalmıştır. Şirin, Ferhat’la Dilan’ı birlikte görünce yanlış anlar. Bu kıskançlık krizi ona hayatının hatasını yaptırır. Baran’la Ferhat tekrar karşı karşıya geldiğinde Şirin’in tavrı, Ferhat’ı büyük umutsuzluğa sürükler. Ve genç aşık, hiç kimseye söylemeden, hayatının kararını alır. Konaktaki küslükler, Bella’nın sağlık durumu ve başka diğer olumsuzluklar; Kalender’in geleneksel ramazan eğlencesini düzenlemesine engel olmaz. Kalender, mehteranıyla, orta oyunuyla, sazıyla, sözüyle yine her şeyi hazırlamıştır. Bu defa eğlence kadrosuna dünürünü de eklemiştir. Konak halkı, gönlünce bir gece geçirmiş, küsler barışmış, dertler bir geceliğine de olsa unutulmuştur.Fakat konak sakinleri, eğlence gecesinin ardından öyle bir sabaha uyanır ki, kimsenin aklına gelmeyen gelmiş, hiç olmayacak olan olmuştur. Bozok Konağı, yeni bir badirenin eşiğindedir.