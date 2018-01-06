Yeni Gelin neden yok? Yeni Gelin ne zaman hangi gün yayınlanacak?

Yeni Gelin bu hafta neden yok sorusu, dizinin takipçileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Her hafta cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan dizi, yeni yılın ilk haftası ekrana gelmeyecek. Peki, Yeni Gelin neden yok? İşte, merakla beklenen dizinin yeni bölümü hakkında bazı detaylar ve son bölümde yaşanan olaylar
YENİ GELİN NEDEN YOK?
Yeni Gelin, dizilerin her yıl olduğu gibi bu sene de yayınlanmaması sebebiyle merakla araştırılmaya başlandı. Maddi düzenlemeler, anlaşmalar veya farklı aksaklıklar dolayısıyla yayınlanmayan dizinin yeni bölümü ile 13 Ocak akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor.
Dizinin yeni bölümünde ise Kalender Ağa’nın, yeni kardeşleri İskender Bozok şerefine konakta ziyafet düzenlediği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yeni Gelin’in 31. bölümünde; Bozok Holding’in gittikçe kötüye giden durumu, konak halkını da etkilemiştir. Herkes bu durumdan başkasını sorumlu tutmaktadır. Bu kavga öyle büyümüştür ki kadınlar adeta birbirine girmiş, Adana’da sıradan sayılabilecek bir iç savaş yaşanmıştır. Bu savaşın sonunda Ayşe, oğlunu ve gelinini alıp konaktan ayrılır. Artık kendi ekmeklerini kazanacak, kendi ayakları üzerinde duracaklardır. Bozoklar, tamamen şirket işlerine odaklanmış, şirketi battığı yerden çıkarmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu mümkün görünmemektedir. Tam da şirketi kurtaracak hiçbir hamlenin kalmadığını düşündüklerinde yeni gelinimiz Hızır gibi yetişir ve Bozokların portakallarını satacak birini bulur. Bu, Hazar’ın eski sevgilisinden başka biri değildir. Bella şirketi kurtarmak için yılana sarılmayı göze almıştır. Bozok Konağı, Bella dışındaki bir başka Latin güzeline, Esmeralda’ya ev sahipliği yapmaktadır artık. Esmeralda’nın varlığı konaktaki kadınları rahatsız etmeye başlamıştır. Fakat şimdilik yapacak bir şey yoktur. Herkes, Bozok Holding’in akıbeti için dişini sıkacaktır. Tüm konak halkı yalnızca tek bir hedefe kilitlenmişken çat kapı karşılarına çıkan misafir, tüm dengeleri değiştirecektir. Çünkü Bozoklar, gökte aradıklarını yerde bulmuştur.
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