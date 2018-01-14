Yeni Gelin 33. yeni bölüm fragmanında Baran şoka girdi!

Yeni Gelin 33. bölüm fragmanı ile izleyicilerin dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Kalender Ağa'dan korktukları için ilişkilerini ayyuka çıkaramayan Baran ve Şirin, bu kez büyük bir belayla yüzleşmeye hazırlanmaktadır. Peki, Yeni Gelin fragmanına göre Baran neler yapacak? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bozok’lar yeni aile üyelerini bulmuş, konakta birlikte yaşamaya başlamışlardır. İskender’le Gülistan, hayal bile edemeyeceği hayatın tam ortasına düşmüşlerdir ve bunun tüm nimetlerinden faydalanmaya kararlıdırlar. İskender, biz Bozok olarak holdingte işe girmiştir. Şimdilik herşey süt liman görünmektedir. Fakat Kamilla, Esmeralda’nın varlığını koz olarak kullanmaya karar vermiş, onu kendi safına çekmeye çalışmaktadır.Bella’nın, Esmeralda’nın varlığından rahatsız olması uzun sürmemiş, onu ve Hazar’ı göz hapsine almaya karar vermiştir. Bunun için de holdingte işe başlar. Konakta adeta melek gibi bir yeni gelin olan Bella, holdingte yeni personel müdürü olarak herkese kök söktürür. Özellikle de kadınlara. Bella, Esmeralda’yı Hazar’dan uzaklaştırmak için holdinge gitmişken tüm kadınlara kafayı takar. Bozok Holding ve Hazar, Bella’nın elinde adeta inim inim inlemektedir. Hazar’a ve Esmeralda’ya bir an bile nefes aldırmayan Bella, herşeyi kontrol altına aldığını zannederken Kamilla faktörünü unutmuştur. Kamilla, çoktan ftili ateşlemiş, Esmeralda’yı Hazar’ın üzerine salmıştır. Bella, kendinden ve Hazar’dan son derece eminken öyle bir şeyle karşılaşır ki, artık Hazar’a güvenemeyecektir. Çünkü Esmeralda, artık hedefine çok yakındır.
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