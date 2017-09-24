Yeni Gelin 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Jessica May ve Tolga Mendi’nin başrollerini paylaştıkları Yeni Gelin 23 Eylül Cumartesi günü ekranlara geri döndü. Haziran ayında sezon finali yapan Yeni Gelin’in 17. bölümünde Bella; sevdiği, uğruna her şeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğradı. Finale ise Bozok’ların uzun zamandır beklediği haber damga vurdu. Yeni Gelin’in 18. bölümünde ise macera Adana'da kaldığı yerden devam ediyor. Bozoklar ait oldukları topraklara geri dönüyorlar.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bella; sevdiği, uğruna her şeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğramıştır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyice ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. Karısını Temel’in elinden kurtarır.
Bozok’lar tüm bu yaşananlardan sonra Şevki Reis’in evinde daha fazla kalamayacağını anlar. Kaçak bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Fakat bu yolculuğun, kaçak yapılan bir yolculukla alakası yoktur. Çünkü Bozok’lar uzun zaman sonra ilk defa gönüllerince vakit geçirirler. Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp felekten bir gün çalarlar. Günün sonuna doğru aldıkları haberse keyiflerini iyice arttırır. Haftalardır bekledikleri haber gelmiştir. Fakat bu müjdenin tadını çıkaramazlar. Çünkü Temel’in, Bella ile olan hesabı kapanmamıştır. Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün