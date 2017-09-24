Yeni Gelin 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Jessica May ve Tolga Mendi’nin başrollerini paylaştıkları Yeni Gelin 23 Eylül Cumartesi günü ekranlara geri döndü. Haziran ayında sezon finali yapan Yeni Gelin’in 17. bölümünde Bella; sevdiği, uğruna her şeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğradı. Finale ise Bozok’ların uzun zamandır beklediği haber damga vurdu. Yeni Gelin’in 18. bölümünde ise macera Adana'da kaldığı yerden devam ediyor. Bozoklar ait oldukları topraklara geri dönüyorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bella; sevdiği, uğruna her şeyden vazgeçtiği adamı, başka bir kadınla yakalayınca büyük bir yıkıma uğramıştır. Hazar’ın geceyi hatırlamaması da bu durumu iyiden iyice ağırlaştırmış, Bella çareyi onu terk etmekte bulmuştur. Bir başına, hiç bilmediği bir yerde, üstelik dağın başında nereye gideceğini bilemez bir haldedir. Kamil ve Kamilla da peşine takılınca işler iyice sarpa sarar. Yardım eli uzattığını sandıkları Temel, Bella’yı kafasına takmıştır ve Bella’yı kaçırır. Sevdiği kadının peşinden gitmek, ona kendini inandırmak için yola çıkan Hazar’ın; karısının başının belada olduğunu öğrenince iyice gözleri kararır. Karısını Temel’in elinden kurtarır.

Bozok’lar tüm bu yaşananlardan sonra Şevki Reis’in evinde daha fazla kalamayacağını anlar. Kaçak bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. Fakat bu yolculuğun, kaçak yapılan bir yolculukla alakası yoktur. Çünkü Bozok’lar uzun zaman sonra ilk defa gönüllerince vakit geçirirler. Karadeniz’in azgın sularının keyfini çıkarıp felekten bir gün çalarlar. Günün sonuna doğru aldıkları haberse keyiflerini iyice arttırır. Haftalardır bekledikleri haber gelmiştir. Fakat bu müjdenin tadını çıkaramazlar. Çünkü Temel’in, Bella ile olan hesabı kapanmamıştır. Hazar ve Bella, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.