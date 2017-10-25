Yeni bir işe ihtiyacınız olduğuna dair 5 işaret

1- Büyüme ve öğrenmenin durması

Bir insan için işini öldüren sebeplerden en önemlisi, bunun bir rutine bağlamasıdır. Çünkü insan, doğduğu andan itibaren meraklıdır ve yaşamı boyunca da yeni şeyler öğrenmenin tadını çıkarır. Yeni beceriler, diller veya yeni endüstriler hakkında bilgi edinmek, insanı her zaman motive eder. Ama eğer işiniz size her yeni gün yeni bir şey öğretmiyorsa, kazandırmıyorsa, bu belki de yeni bir işe ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Ayrıca iş dünyasında var olabilmek için, zaten sürekli olarak piyasanın ilerisinde kalmak ve piyasa değerinizi arttıracak yeni beceriler edinmek zorundasınızdır. Bu yüzden bir fikriniz olduğunda bunu yöneticinizle veya İK çalışanıyla proaktif olarak görüşmeniz gerekir. Ancak bunu alışkanlık haline getirmenize rağmen, mesleki olarak gelişiminizde bir farklılık göremiyor ve onlardan bu konuda gerekli desteği alamıyorsanız, kariyeriniz için başka seçenekler düşünmeye başlayabilirsiniz.

2- Takdir edilmemek

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hiç bilmiyorsanız bile, temel ihtiyaçlarınız (yeme, barınma, güvenlik) karşılandıktan sonraki en önemli ihtiyacınızın tamamen psikolojik olduğunu görürsünüz. Çünkü benlik saygısı, insanlar için çok önemlidir. Bu yüzden, iş yerinde birilerinin birilerinden daha başarılı olmasına rağmen takdir görmemesi, insanları düşürür ve onları boş hissettirir. Eğer siz de yöneticiniz veya ekibiniz tarafından uzun süredir takdir edilmiyorsanız, diğer seçenekleri farklı bir ekipte, farklı bir rolde veya farklı bir şirkette aramak isteyebilirsiniz. Takdir beklemek, çalışanlar için son derece normal bir şeydir ama genellikle deneyimsiz yöneticiler tarafından göz ardı edilir.

3- Temel becerilerden faydalanamama

Araştırmalar, büyüme ve öğrenmenin önemine rağmen; işyerinde en iyi performansı gösterebilmemiz için güçlü taraflarımızdan yararlandığımız görevler üzerinde çalışırken motive olabildiğimizi, gerçekten de iyi şeyler yaptığımızı ve takdir edildiğimizi gösteriyor. Elbette her zaman sevdiğiniz veya yeteneğiniz olan şeyler üzerinde çalışamazsınız; ama bunun tam tersi de geçerli: Eğer zamanınızın çoğunu temel becerilerinizin dışındaki şeyleri araştırmak için harcıyorsanız asla başarılı olamazsınız! Uzun süre boyunca güçlü yönlerinizi kullanmamanız, kendinize olan güveninize zarar verebilir. Bu da, yeni iş olanakları yaratmanızı zorlaştırır. Bu yüzden eğer çalıştığınız yerde, yeteneklerinizden yararlanma imkanı bulamıyorsanız, belki de değişiklik yapmanın tam da sırasıdır.

4- Negatif ekip dinamikleri

Negatif ekip dinamikleri, en güzel duyguların katilidir! Bazı ekipler aşırı rekabet, politika, yetersiz destek veya ekip arkadaşları arasında açık düşmanlık ile karakterizedir. İnsanlar sürekli olarak birbirlerine saldırdığında, ortam çabucak zehirlenebilir. Bu da, ortamı başkaları için hızla zehirleyebilir ve onların motivasyonunu düşürebilir. Sonuçta ortaya, kaçırılmış başarılar ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir ortam çıkabilir... Eğer böyle bir ortamda çalışıyorsanız ve yöneticileriniz bu ortamın farkında değil veya bilinçli şekilde müdahale etmiyorsa, yeni bir iş aramaya başlamak için fazla geç kalmayın deriz.

5- Bitmeyen "kriz"

Bu madde, iş değiştirmek konusunda sizi harekete geçirmesi gereken en önemli işarettir. Bazı şirketler, sürekli olarak "kriz" halindedir. Organizasyon, zaman içinde yalnızca bir krizden diğerine geçer... Oysa her şirkette acil durumlar oluşabilir ve işler zorlaştığında ekibin iyiliği için paylaşımda bulunulması ve bir araya gelinmesi beklenir. Ama eğer aylarca ya da yıllarca bu ortam devam ediyorsa, ortada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yüzden ne olursa olsun; kriz olduğu halde buna gözle görülür bir çözüm bulunmayan bir şirkette, haftalarca ya da aylarca yorgun uyanıyorsanız, kendiniz için yeni bir iş aramaya başlayabilirsiniz.