Yeliz Yeşilmen'den namaz fotoğrafı

Yeşilmen, fotoğrafın altına şu notu düştü...

"Yer gök dua üstüne kurulu. Biz kızımla birlikte abdest aldık, 2 rekat namaz kıldık ve her zaman olduğu gibi yüce yaradana sığındık. İyi ki inançlıyım şükürler olsun. İnancım olmadan nefes alamam. Sürekli dilimde dualarım var. Gezerken, yemek yerken, yüzerken,yatarken... Bu doğanın insanlardan intikam aldığı zor günlerde yapıcak hiç bir şey yok. Tek şey tabi ki dua etmek, düzgün yaşamak... Yalandan, dolandan, gıybetten uzak! Alnımızda ne yazılı ise onu yaşarız. Nereye kaçarsak kaçalım alnımızda ne yazıyorsa o... Son yıllar zor geçiyor terör, afetler, sapıklıklar, tecavüzler vs... Eh arada bi uyarı olmalı ki; insanlar kendine gelsin. Kimse parayla imanın kimde olduğunu bilemez. En korkuncu günah almak, birini boş yere yargılamak. Bu günümüzde sıkça yapılan hata. Evet dört dörtlük değiliz belki ama kendi adıma şunu söylerim 'inancım bana yeter'... Geçmiş olsun Bodrum ve geçmiş olsun istanbul. Bol dua edip çocuklarımıza da öğretelim lütfen."

Yeliz Yeşilmen yaklaşık 10 bin beğpeni alan kareyi, yorumlara kapattı.

Fotoğraf: Instagram

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