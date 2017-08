Yaz sezonunun parlayan yıldızı Hande Erçel

Bir kere zayıfladı, ikincisi makyajı oturdu, saçlarının rengi açıldı, yüzü daha bir ışıldadı. Kısacası daha bir güzelleşti, parladı.

Erçel, Hayat karakteri ile kendini buldu diyebilirim. Evet, dizinin senaryo örgüsü “Kiralık Aşk”a çok benziyor. Hayat karakterinin tatlı, sakar ve yer yer atarlı tavırları Defne’yi (Elçin Sangu) fena halde andırıyor ama ne yapalım yine yeni yeniden “aşk satıyor”.

Hande Erçel’in pantolonlu kombinlerini değil de elbiseli ya da etek bluzlu hallerini beğeniyorum. Skiny pantolonlar bacaklarını biraz orantısız gösteriyor.

Son bölümde giydiği krep kumaştan yapılmış kırmızı etek-bluz çok güzeldi. Markası Selma Çilek... Etek 850 TL. Bluz 750 TL. Toplam 1600 TL.

Siyah çantasının markası ise My name is O. Fiyatı 875 TL.





Yine son bölümde hafif çakırkeyif olup aşık olduğu Murat’a sarıldığında taktığı bileklikleri de yaşına ve yaz mevsimine uygundu. Markası Atelier Petites Pierres. Fiyatı 49.90 TL.





Beğendiğim bir diğer kombin ise bir tarafı su yeşili diğer tarafı beyaz ceket elbiseydi. Gülnur Güneş marka elbisenin fiyatı 700 TL. Altına giydiği eğlenceli stilettoların markası ise Lolas Heels. Fiyatı 250 TL.

Lolas : 250 TL

Keşke biraz daha kısa olsaymış





“Tatlı İntikam”ın son bölümünde Leyla Lydia Tuğutlu’nun giydiği çiçekli elbiseyi çok beğendim ama boyunu sevmedim

Keşke biraz daha kısa olsaymış ya da altına ince bantlı bir topuklu ayakkabı ile giydirselermiş.

O zaman çok daha zarif dururmuş.

Ben alır boyunu ayarlattırırım diyorsanız markası Mille Paulette. Fiyatı 300 Euro.

Cansu’ya tasarımcı dokunuşu





Hazar Ergüçlü, “Yüksek Sosyete” adlı dizide yüksek sosyeteye mensup bir genç kız olmasına rağmen, evini terk ettiği için markette tezgahtarlık yapan bir genç kızı canlandırıyor.

Hâl böyle olunca spor giyiniyor. Daha doğrusu son bölüme kadar spor giyiniyordu.

Son bölümde Cansu, ailesi ile bir düğüne katılmak zorunda kaldı.

Yüksek sosyeteye yakışır şekilde Özgür Masur’a ait couture bir tasarım giydi.

Parlak püskülleri ile ve fiyonk detayıyla dikkat çeken elbise hem asil hem de çok zarif. Fiyatı 9500 TL.





Onun saati de var özel mi özel





Malum. dizilerde yükseliş tek taraflı olmuyor. Kadın karakter dikkat çekip yükselirken erkek yerinde sayar mı hiç?

“Aşk Laftan Anlamaz”da erkek başrolü oynayan Burak Deniz de kesinlikle en verimli sezonunu geçiriyor.

“Geçenin Kraliçesi” adlı dizideki asi çocuk rolü de çok iyiydi ama şimdi disiplinli ve romantik bir şirket patronunu daha iyi canlandırıyor. Kıyafetlerini biraz yaşlı bulduğumu söylemekle beraber uzun yorumları bir sonraki haftaya saklıyorum.

Bu hafta sadece beğendiğim bir detayı, kolundaki spor, dijital ama cool saati yazmak istiyorum.

Bu saatlerin üzerine isim ya da baş harf de yazılabiliyor.



Saat Up Watch :129 TL

Mayo dediğin böyle dikkat çeker





“Şahane Damat”ın son bölümünde Melike karakterinin yani Burcu Özberk’in mayosu çok

dikkat çekti.

Renkli, geometrik desenli ve kadın portresi baskılı mayo gerçekten de 200 metre öteden göz alan çeşitlerden.

Transparan detayları ve kasık oyuğu tam kıvamında. Ayrıca oyuncu da çok iyi taşımış. Mayonun markası Cihan Nacar. Fiyatı 720 TL.