Yaz saatiyle ilgili kritik rapor! 3 yıl üst üste uygulanırsa...

Sabit Saat Uygulaması değerlendirme raporunda, elektrik tüketimi açısından düşünüldüğünde tasarrufla sonuçlandığı belirtilerek, “Bu sürecin sıkı bir şekilde iki veya üç yıl sürekli takibi ve değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.

SOĞUK KIŞ ETKİSİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 5, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden de bir öğretim görevlisinin hazırladığı raporda, sabah 06.00-09.00 saatleri arasında sabit saat uygulaması nedeniyle düşük sevide bir artış gözlendiği, diğer saatlerdeki tüketim düşüşlerinin sabah oluşan artışı fazlasıyla telafi ettiği savunuldu. Raporda, “Uyku başlangıç saati olarak ifade edilen 22.00-24.00 aralığında elektrik tüketim oranında ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Bu durum sadece toplam elektrik tüketimini azaltmakla kalmamış, aynı zamanda kişilerin sağlığı açısından büyük öneme sahip olan daha erken saatlerde uykuya yönelmeyi gerçekleştirmiştir” denildi. Raporda sağlanan tasarrufun 638 bin Mwh olduğu belirtilerek, elektrik tüketiminin kış aylarında konut ve hizmet sektörünün belirli bir bölümünde elektrikli ısıtma cihazlarının kullanımına bağlı olarak arttığı, bunun için Isıtma Derece Günler’in (IDG) de dikkate alındığı kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı dönem verileriyle yapılan karşılaştırmada Türkiye genelinde yüzde 20.23 oranında yüksek ısıtma ihtiyacının net bir şekilde görüldüğünün anlatıldığı raporda, 2016-2017 kışının sert geçmesinden dolayı 669 bin Mwh’lik bir ilave tüketim gerçekleştiği kaydedildi. Böylece toplamda tek zamanlı tarifeler için 538.7 milyon lira, üç zamanlı tarifeler için de 801.6 milyon liralık tasarrufun söz konusu olduğu bildirildi.

TÜKETİM ARTTI AMA...

Raporda soru-cevap bölümü de yer alırken, sabah saatlerinde çocukların okula gönderilmesinin elektrik tüketimine olumsuz etkisi olup olmayacağı sorusuna, şu yanıt verildi:

“Sabah saatlerinde tüketilen elektrik enerjisi ile puant saatlerde tüketilen aynı değerde değildir. İnsanlar sabah erken uyandıklarında sadece aydınlatma için tüketim yapacaklardır, fakat akşam saatlerinde ise bütün ihtiyaçları gidermek için elektrikten yararlanacaklardır. Sabah saatlerinde tüketilen elektrik enerjisi ile akşam saatlerinde tüketilen elektrik hiçbir zaman aynı miktarda ve kıymette olmayacaktır. Yapılan hesaplamalara göre aralık ve ocak aylarında sabah saatlerinde elektrik tüketimi artmıştır, fakat buna karşılık puant saatlerdeki miktar ile karşılaştırıldıklarında ise oran çok düşük kalmaktadır.”