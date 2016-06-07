Stan Lee: Yayıncım ‘Örümcek Adam’ fikrinden nefret etmişti

◊ Süper kahraman yaratmaya, çizmeye başladığınız zamanları ve ilk kahramanınızı hatırlıyor musunuz?



- Hatırlıyorum tabii... Kendimi bildim bileli süper kahraman ya da süper olmayan kahraman (gülüyor) hikayelerini okumayı çok seviyorum. O zamanlar benim favorim Sherlock Holmes’tü. Sonra Superman çıktı. Utanarak söylüyorum ki Superman’i maalesef ben yaratmadım, Superman çıktıktan sonra çalıştığım kitapevi “Stan neden hiç süper kahraman çizmiyorsun?” dedi. Neden olmasın dedim, ilk X-Men ile başladım, sonrasında Hulk, Kaptan Amerika ve diğerleri geldi.



◊ Neler etkiler sizi çizerken? Nelerden ilham alırsınız?



- İlham mı yoksa sadece üzerinde sürekli düşünmek mi, gerçekten bilmiyorum! The Fantastic Four ve X-Men’i bitirmiştim.

Çalıştığım yayınevi “Yenisini yaratmaya ne dersin?” dedi. Ben yeniden düşünmeye başladım, aklımda yaratacağım yeni kahramanımdan başka hiçbir şey yoktu.

Öncelikle kahramanımın süper gücü ne olmalı diye düşündüm... Bir gün duvarda yürüyen bir sinek gözüme çarptı, kendi kendime tamam dedim kahramanımın gücü budur, duvarda yürüyebilecek! Sonra ismi düşünmeye başladım, derken Örümcek Adam çıktı ağzımdan, kulağa da çok güzel geliyordu. Diğer kahramanlardan farklı olsun istiyordum.

Ergenlik çağında, kişisel sorunları olan bir karakter yarattım kafamda. Çünkü diğer süper kahramanlar kusursuzdu. Hemen yayınevine koştum, yayıncıma “Harika bir fikrim var” dedim, ilk çizimlerimi gösterdim ve karakteri anlattım.

Yayıncım “Stan, hayatımda duyduğum en kötü fikir” dedi ve devam etti: “Öncelikle insanlar örümceklerden nefret eder, adını Örümcek Adam koyamazsın. Ayrıca o kadar genç bir karakter süper kahraman olamaz. Üstelik sorunlu bir kahraman istiyorsun. Süper kahramanın sorunları olmaz, o yüzden süperler!”

Odadan çıktığımda ağlamak üzereydim. O dönemde yayınladığımız bir derginin son sayısı çıkacaktı.

Nasıl olsa son sayı diyerek kapağına yeni kahramanım Örümcek Adam koymuştum ve bu konuşmaya rağmen kapaktan kaldırmayı unuttum.

Dergi basıma gitti. Son sayımız yayınlandı, bir ay sonra satış rakamları geldi, inanılmazdı. Yayıncım koşarak geldi, aynı filmlerdeki gibi ‘Stan, hatırladın mı geçen ay seninle yeni karakterin Örümcek Adam hakkında konuşuyorduk ve çok beğenmiştim, hadi gel seriye başlayalım’ dedi. Kısa soruya uzun cevap oldu fakat beni düşüncelerim dışında etkileyen herhangi bir şey yok.

“ÇİZGİ ROMANLARIN KRALI” DENMESİ BENİ UTANDIRIYOR



◊ “Çizgi romanların kralı” diye anılıyorsunuz?



- Bunu duyduğumda çok utanıyorum. Çok iyi şeyler çizen pek çok kişi var, sanırım ben sadece şanslıydım. Benim zamanımda, çizerler nasıl olsa sadece çocuklar okuyor diye hikayelere pek önem vermezlerdi.

Ben hikayelerimi yetişkinlerin dilinde yazmaya karar verdim.

Çok çalıştım, küçük yaşlarda çizmeye başladım.

Karşılığını almak da çok güzel.



◊ Karakterleri çizerken hiç “bunlar günün birinde 3D filmler olacak ve dünyanın en büyük gişe hasılatlarına ulaşacak” diye hayal ettiniz mi?



- Sinema filmi olacakları, milyon sene düşünsem aklıma gelmezdi. Ben dahil tüm çizerlerin aklından sadece “umarım satışlar iyi olur da işimizden olmayız” düşüncesi geçerdi. 40 yaşına kadar masadan kalkmadan çizdiğim günler aklıma geliyor. Karakterlerimin bugün geldikleri yerler hayallerimin ötesinde. Hepsi dünyaca ünlü birer kahraman oldu. Benim gibi yaratıcı bir adam bile bu kadarını düşünemezdi (gülüyor).



◊ En çok hangi karakterinizin filmini seviyorsunuz?



- Hepsini çok seviyorum ama Örümcek Adam benim için çok özel tabii... Iron Man’de ise Robert Downey Jr. harika iş çıkardı.







93 YAŞINDAYIM, HÂLÂ YENİ KARAKTER YARATMAK İSTİYORUM



◊ Jerry Siegel sadece Superman’i, Bob Kane de sadece Batman’i yarattı. Sizin toplam 590 karakteriniz var. Filmi yapılmamış ama yapılmasını arzu ettiğiniz karakterler hangileri?



- Doktor Strange 2016’da umuyorum ki vizyona girecek, The InHumans ve The Black Panther üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Harika olacaklar.

93 yaşındayım, 590 karakterim var ama hâlâ yeni karakter yaratmak istiyorum. Yoksa yakında hakkında konuşabileceğim yeni karakter kalmayacak.

Eşim hayatında bir tane bile çizgi roman okumadı

◊ 70 yıllık evlilik, dile kolay... Eşinizin en sevdiği karakter hangisi?

- Eşim dünyanın en mükemmel kadınlarından biri ama hayatında bir tane bile çizgi romanımı okumamıştır (gülüyor). En sevdiği karakter benim sanırım.



◊ Bu işlere başladığım yıllarda saatlerce masa başında oturup çizerdim, bir kere bile şikayet etmemiştir.

Kendini meşgul edecek bir şeyler her zaman buldu. Rahat çalışabilmem için her türlü fedakarlığı yaptı.





Osmanlı tarihini yazanTürkler zaten birer süper kahraman



◊ Süper kahramanlarınızın Türkiye’deki hayranlarına neler söylemek istersiniz?

- Anne ve babam Romanya’dan göç etmişler, Doğu Avrupa’nın her zaman kalbimde farklı bir yeri vardır.

Büyük Osmanlı tarihini yazan Türkler, zaten birer süper kahraman...

Çok zengin tarihiniz var, İstanbul da çok kıymetli bir şehir, büyük bir hazine. Buradan selamlar herkese...