Yavuz Şeker hayatını kaybetti

Yavuz Şeker yaklaşık 1 aydır ileri derecede zatürre ve koah hastalığı nedeniyle Şişli Etfal Hastenesi’nde tedavi görüyordu. Yavuz Şeker’in cenazesi yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 10.30’da düzenlenecek anma töreninden sonra, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÖMRÜ SAHNEDE GEÇTİ

Yavuz Şeker, 1943 yılında Samsun’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olan Yavuz Şeker, 1961 yılında Şehir Tiyatroları’na girdi. 1963 yılında Şehir Tiyatroları'ndan ayrılarak, Gazanfer Özcan, Neşe Yulaç, Ulvi Uraz, Ankara Oyuncuları, İstanbul Güçbirliği, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu gibi özel tiyatro topluluklarında roller üstlendi. 1974'te Şehir Tiyatroları'na dönen Şeker, sinema ve dizi filmlerde oynamanın yanı sıra, reklam filmi, seslendirme çalışmaları da yaptı, radyo skeçlerinde yer aldı. En son, Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı oyunda rol aldı.



Oynadığı Oyunlardan Bazıları:



Kahvehane, Deli İbrahim, Aynaroz Kadısı, Utanmazın Defteri, Genç Osman, Bir Şehnaz Oyun, Saka Kuşu, Keşanlı Ali Destanı, Çalıkuşu, Aslolan Hayattır, Metro Canavarı, Kafkas Tebeşir Dairesi, Sarıpınar 1914, Memleketimden İnsan Manzaraları, Tahteravallide Üç Kişi, Düğün Ya da Davul, Hırçın Kız, Kırmızı Pazartesi, Düşüş, Nekrassov, Bir Yaz Gecesi Rüyası



Oynadığı Sinema Filmlerinden Bazıları: Keloğlan İş Başında, Sınıfta Şenlik Var, Tatlı Cadının Maceraları, Hızlı Giden Yorulur, Korkusuz Korkak, Sakar Şakir, Gırgıriye, Atla Gel Şaban



