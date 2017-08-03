 Yatağa girerken saçlarınıza asla yapmamanız gereken 5 yasaklı şey

Toka ya da saç bandı ile uyumak
Uyurken sizi rahatsız ettiğini düşündüğünüz saçları dizginlemek için bağlayarak uyumak yaygın yapılan bir yanlıştır. Saçlarınız kökleri yoluyla birçok doku ve kılcal damar ile bağlantılıdır. Bu şekilde uyuduğunuz bir gecenin sabahında bir türlü şekil almayan saçlarınıza suç bulmayın. Onları tüm gece boğmuş olabilirsiniz.
Tam kurutmadan yatağa girmek
Maalesef eski bir aile alışkanlığı olarak gece yıkanılır ve saçlar tam kurumadan yatılır. Saçlar ıslakken zarar görmeye daha elverişli olurlar. Kırılma ve kopma gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız yatmadan önce saçlarınızın iyice kuruduğuna emin olun.
Taramadan yatmak
İnsanlık halidir, saçlarınızı tam kurutmadan uykuya dalmış olabilirsiniz. O zaman başka bir koruma yöntemi olarak geniş bir tarakla saçlarınızı tarayarak canlanmalarını sağlayarak, üzerlerindeki elektriği alabilirsiniz. Sabah kalktığınızda darmadağın olmuş saçlar görmeyi kimse istemez.
Pamuklu yastık kılıfı kullanmak
Gayet yaygın bir alışkanlık olan pamuklu kumaş kullanımı hem cildinize hem de saçlarınıza etki eder. Öncelikle saçlarınızdaki ve cildinizdeki nemi çeken pamuklu kumaşlar onları kuru ve kırılgan bir halde bırakabilir. Önerimiz sizi daha ferah ve rahat hissettirecek ipekli kumaşlar olacaktır.
Havasız bir odada uyumak
Genel sağlığınız için de fazlasıyla zararlı olan havasız bir ortamda uyumak saçlarınız içinde bir kabustur. Vücut uyku sırasında yeterince oksijenle beslenemediği için saçlarda dökülme ve kırılma gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Yatmadan önce mutlaka odanızı havalandırmayı unutmayın.
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