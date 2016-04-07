Yasmin Erbil, Ertunç'a abayı yaktı

Takvim' in haberine göre Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin, gönlünü genç bir şarkıcıya kaptırdı. 20 yaşındaki Yasmin, bir süre önce 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla yıldızı parlayan Ertunç'la arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Hem sesi hem de yakışıklılığıyla yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ertunç ile Yasmin'in arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü.
BABADAN ONAY ÇIKACAK MI?
Babasının uyarısıyla özel hayatını gözden uzak yaşayan Yasmin Erbil ile Ertunç'un yanlarına arkadaşlarını da alarak basının olmadığı yerlere gittiği öğrenildi. Son günlerde instagram'daki reklam paylaşımlarıyla para kazanan ve birçok özel davette de boy göstererek adından söz ettiren Yasmin, dün de sevgilisinin reklamını yine sosyal medyadan yaptı. Birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için Ertunç'u ailesiyle tanıştırmayan Yasmin Erbil'e babası Mehmet Ali Erbil ve annesi Nergis Kumbasar'dan onay gelip gelmeyeceği merak konusu.
SEVGİLİSİNE JEST YAPTI
Sosyal paylaşım sitesi instagram'da yaklaşık 45 bin takipçisi olan Yasmin Erbil, Ertunç'un yeni klibini paylaşıp altına "Ben bayıldım, bu yazın şarkısı belli" diye yazdı.
Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Yasmin Erbil şunları söyledi; Basında çıkan asılsız haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Yeni albümünün paylaşımını yaparak, destek olduğum arkadaşımla bu şekilde haber yapılması hiç hoş değil
İLK SİNGLE'INI ÇIKARDI
Katıldığı yarışmada Hadise hariç tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Ertunç, birinci olamadı ancak kendisine müzik ve oyunculuk sektöründe yer buldu.
Birçok marka için de modellik yapan Ertunç, ilk single çalışması 'Adam Olamazsın'ı da DMC etiketiyle geçtiğimiz gün piyasaya sürdü.
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