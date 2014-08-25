Yaren ve Karlos zombi oluyor

Bu bölümde; sahtekar inşaatçılar Ali ve Cengiz, mahalleliyi dolandırmaya çalışırken, durumu fark eden Nevizadeler, onların oyununu bozmak için kolları sıvıyor. Ancak çete, bu sefer de kendilerini “Müstehak 1” adlı korku filminin içinde buluyor. Film için Karlos ve Yaren, zombi kılığına girmek zorunda kalırlar.

Oldukça renkli ve eğlenceli geçen çekimlerde Şebnem Bozoklu ile Erkan Kolçak Köstendil, kendilerine uygulanan ve yapımı 2 saat süren özel makyaj teknikleri ile zombi kılığına büründüler.

“Ulan İstanbul”un macera ve sürprizlerle dolu yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’de Kanal D'de ekrana gelecek.