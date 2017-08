Yaman'ı merak edenlere

Merve Terim Çetin güzel haber böyle duyurdu:



"Başınıza gelmez dediğiniz her şey bir gün gelir, oluverir. Önce şaşırırsınız, sonra kabullenirsiniz. Sonra yeni bir sabaha uyandığınızda yaşamak için umutla size sarılmaya çalışan, minicik bir bedeni kucağınıza tutuşturuverirler... İşte o zaman, hayatınızda o güne dek eksikliğini fark edemediğiniz, ama aslında sizi tam anlamıyla siz yapmaktan alıkoyan bir boşluğun kapandığını hissedersiniz. Hayatınızda ilk defa, hayatın anlamına dair bu kadar büyük bir parçanın kopup yüreğinize yapıştığı duygusu benliğinizi sarar. Kendinizi asla buna hazırlayamazsınız. Bu sadece yaşayarak öğrenebileceğiniz şeylerdendir. Tam 75 gün sonra evimize geldik biz, uzun bir yoldan savaşarak geldik buralara, ayrı kaldığımız her gündüzün, her gecenin açısına birer çizik attık kalbimize, inandık, umutlandık, sabrettik, kahrolduk, mahvolduk, yorulduk, yorgunduk da ama sonunda kavuştuk mis kokulu, süt kokulu güzel oğlum artık bizimle uyuyor ve sabah gözlerini bize açıyor, Allah’ım sana şükürler olsun... Bu süreç boyunca bizi tanımayan ama dualarına Yaman’ı katan ve bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürler, gelen her telefon, her ses bir nefes oldu karanlık günlerde, tam umudumu kaybetmişken Herkes oğlum için dua ediyor her şey güzel olacak diye dik durmaya çalıştık, Allah hepinizden razı olsun ve Rabbim kimseyi evladından ayırmasın... Ayrı bir teşekkür de başucumdan ayrılmayan dostlarıma, acılar paylaştıkça azalıyor, sevinçler paylaştıkça çoğalıyor! Artık güzel günlerde görüşmek, kötü günleri geçmişte bırakmak tek dileğimiz hepinizi çok seviyoruz!"